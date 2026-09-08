Era 2020, un año extraño, cuando Meghan Markle y el príncipe Harry anunciaron su salida oficial de la familia real británica. Sin embargo, fue hasta 2021, tras concluir un periodo de revisión, cuando se confirmó que no regresarían a sus deberes reales, sin excepción.
El rey Carlos III deja claro que Harry y Meghan no forman parte de la corona
Era 2020, un año extraño, cuando Meghan Markle y el príncipe Harry anunciaron su salida oficial de la familia real británica. Sin embargo, fue hasta 2021, tras concluir un periodo de revisión, cuando se confirmó que no regresarían a sus deberes reales, sin excepción.
Fue ese mismo año cuando, después de una breve transición en Canadá, la pareja se trasladó a Los Ángeles, California, específicamente a Montecito, Santa Bárbara, donde residieron durante los últimos seis años. Ahora, han anunciado su regreso definitivo a Reino Unido, donde se instalarán en una residencia privada.
Según la pareja, uno de los principales motivos por los que decidieron regresar a Reino Unido fueron sus hijos, Archie y Lilibet, quienes comenzarán sus estudios en el país. La decisión refleja el deseo de que sus hijos crezcan conociendo sus raíces y fortalezcan sus vínculos familiares.
Y es que, aunque nunca dejarán de formar parte de los Windsor, lo cierto es que ni siquiera con su regreso a Reino Unido podrán utilizar los títulos de ‘Su Alteza Real’ y continuarán siendo considerados ciudadanos privados.
Harry y Meghan no retomarán funciones reales
Estas declaraciones surgen después de que Harry fuera fotografiado a su regreso en un estudio de televisión y podcast en Londres. Fuera de este tipo de eventos, cualquier trabajo benéfico que emprendan se llevará a cabo a título personal. Además, las decisiones relacionadas con su seguridad serán responsabilidad de los organismos policiales pertinentes, un sistema que para personalidades VIP es conocido como Ravec.
Todo esto fue expresado por orden del rey Carlos III y comunicado por el Lord Chambelán, el funcionario de mayor rango de la Casa Real, a altos funcionarios del gobierno y del ejército, así como a los lores tenientes y a los representantes personales del rey en todo el país.
Si bien la comunicación simplemente confirma que el estatus de Harry y Meghan permanece sin cambios, la decisión de enviar la carta y hacerla pública demuestra la preocupación entre algunos observadores del palacio de que la posición de la pareja pudiera permitirles convertirse en una especie de corte real paralela, compitiendo con los miembros activos de la familia real.
¿Qué harán Harry y Meghan tras su regreso?
Su regreso a Reino Unido llega acompañado de múltiples cuestionamientos, especialmente en torno al aspecto financiero. Durante su estancia en California, la pareja estableció su independencia económica: Harry escribió sus memorias, Spare, mientras que Meghan creó una línea de alimentos llamada As Ever. Además, ambos formaron parte de un documental producido para Netflix.
Ahora, a su regreso, se sabe que Harry se dedicará principalmente a proyectos comerciales independientes, producciones de contenido y labores filantrópicas. De hecho, se ha revelado que entre sus proyectos para los próximos doce meses estaría la preparación de un documental homenaje sobre su madre, la princesa Diana, que se estrenaría en 2027, coincidiendo con el 30.º aniversario de su fallecimiento.
Por otro lado, Meghan Markle ha declarado que existe la posibilidad de que regrese a la actuación.