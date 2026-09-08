Fue ese mismo año cuando, después de una breve transición en Canadá, la pareja se trasladó a Los Ángeles, California, específicamente a Montecito, Santa Bárbara, donde residieron durante los últimos seis años. Ahora, han anunciado su regreso definitivo a Reino Unido, donde se instalarán en una residencia privada.

Según la pareja, uno de los principales motivos por los que decidieron regresar a Reino Unido fueron sus hijos, Archie y Lilibet, quienes comenzarán sus estudios en el país. La decisión refleja el deseo de que sus hijos crezcan conociendo sus raíces y fortalezcan sus vínculos familiares.

El rey Carlos III dejó claro que Harry y Meghan no retomarán sus funciones dentro de la monarquía. (Fotografía: Thomas Krych - WPA Pool/Getty Images)



Y es que, aunque nunca dejarán de formar parte de los Windsor, lo cierto es que ni siquiera con su regreso a Reino Unido podrán utilizar los títulos de ‘Su Alteza Real’ y continuarán siendo considerados ciudadanos privados.

Harry y Meghan no retomarán funciones reales

Estas declaraciones surgen después de que Harry fuera fotografiado a su regreso en un estudio de televisión y podcast en Londres. Fuera de este tipo de eventos, cualquier trabajo benéfico que emprendan se llevará a cabo a título personal. Además, las decisiones relacionadas con su seguridad serán responsabilidad de los organismos policiales pertinentes, un sistema que para personalidades VIP es conocido como Ravec.