El ABC para cuidar tu salud sexual: los chequeos que todo hombre debería tener en el radar

Para responder estas y otras dudas que seguramente tienes, consultamos a Denisse Angélica Flores González, psicóloga educativa y coordinadora Sr. de Programas Sociales en DKT México y Condones Prudence, quien nos comparte una guía básica para comenzar a cuidar tu salud sexual, incluso desde la prevención.

¿A qué edad deberías empezar a cuidar tu salud sexual?

En todo momento y en todas las etapas de la vida, aunque las revisiones pueden cambiar según la edad, prácticas sexuales y antecedentes familiares.

De los 20 a 39 años: es importante incorporar pruebas de VIH y otras ITS según las prácticas sexuales y/o otros factores de riesgo. También, es ideal conocer el aspecto habitual de los órganos sexuales y prestar atención a cambios en zonas como los testículos; revisar que no haya bultos, inflamación, dolor o aumento de tamaño. De igual manera deben observarse cambios persistentes en la erección, eyaculación o deseo sexual.



A partir de los 40 años: Además de los cuidados ya mencionados, es importante acercarse con un especialista en próstata, sobre todo cuando existen antecedentes familiares de cáncer de próstata, y consultar ante cambios al orinar o en el desempeño sexual.

Al cumplir los 50 años: la salud prostática cobra todavía mayor relevancia y el especialista en salud puede recomendar, de acuerdo con los antecedentes y factores de riesgo, pruebas como el antígeno prostático específico (PSA) y una valoración clínica de la próstata.