El ABC para cuidar tu salud sexual: los chequeos que todo hombre debería tener en el radar

Pruebas de ITS que debería hacerse un hombre sexualmente activo
Entre las principales están las pruebas para detectar VIH, sífilis, gonorrea, clamidia y hepatitis B y C.
La frecuencia no es igual para todos, aunque al menos la prueba de VIH sí se recomienda realizar periódicamente. Para otras ITS, el tiempo dependerá de factores como tener nuevas o múltiples parejas sexuales, relaciones sin condón o antecedentes de alguna infección.
Y algo fundamental es que muchas ITS pueden no presentar síntomas, por eso el uso de condón y las pruebas oportunas continúan siendo una herramienta clave de prevención.
¿Qué otros aspectos de la salud sexual debes revisar?
La salud sexual va mucho más allá de las ITS. También hay que prestar atención a cambios persistentes en las erecciones, el deseo sexual, la eyaculación, el pene, el escroto y los hábitos urinarios.
¿A qué especialista hay que acudir?
No necesariamente debes empezar con un especialista. El médico general o familiar puede ser el primer punto de contacto y orientar sobre los estudios o especialistas necesarios.
Dependiendo de cada caso, también pueden intervenir:
Urólogo: para revisar la salud del aparato urinario y reproductor masculino, incluyendo próstata, testículos y algunas alteraciones de la función sexual.
Endocrinólogo: cuando existen posibles alteraciones hormonales relacionadas, por ejemplo, con la testosterona o el deseo sexual.
Infectólogo: para la evaluación, diagnóstico y tratamiento de infecciones como el VIH y otras ITS.
Psicólogo o sexólogo: para abordar aspectos emocionales, de pareja, ansiedad, autoestima, deseo o dificultades relacionadas con la vida sexual.