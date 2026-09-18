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El ABC para cuidar tu salud sexual: los chequeos que todo hombre debería tener en el radar

Tu salud sexual también merece un check-up. Conocer tu cuerpo, detectar cambios y realizarte los estudios adecuados son puntos importantes para cuidar tu salud y una experta nos explica cómo hacerlo.
vie 18 septiembre 2026 05:55 AM
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Un hombre recibe una receta de las manos de un médico
¿No sabes qué chequeos debes hacerte para cuidar tu salud sexual? No te preocupes, una experta nos da el paso a paso. (Istock)

La salud sexual masculina es un tema que no debe pasar desapercibido, pues en ocasiones y por falta de información, se reduce solo a las infecciones de transmisión sexual (ITS) o el desempeño en la intimidad, sin embargo, esto va más allá que eso.

Cuidar esta parte de tu salud también implica conocer tu propio cuerpo, detectar cambios y saber en qué momento consultar a un especialista. Pero, ¿qué debería revisar un hombre y cada cuánto tiempo?

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Para responder estas y otras dudas que seguramente tienes, consultamos a Denisse Angélica Flores González, psicóloga educativa y coordinadora Sr. de Programas Sociales en DKT México y Condones Prudence, quien nos comparte una guía básica para comenzar a cuidar tu salud sexual, incluso desde la prevención.

¿A qué edad deberías empezar a cuidar tu salud sexual?

En todo momento y en todas las etapas de la vida, aunque las revisiones pueden cambiar según la edad, prácticas sexuales y antecedentes familiares.

De los 20 a 39 años: es importante incorporar pruebas de VIH y otras ITS según las prácticas sexuales y/o otros factores de riesgo. También, es ideal conocer el aspecto habitual de los órganos sexuales y prestar atención a cambios en zonas como los testículos; revisar que no haya bultos, inflamación, dolor o aumento de tamaño. De igual manera deben observarse cambios persistentes en la erección, eyaculación o deseo sexual.

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A partir de los 40 años: Además de los cuidados ya mencionados, es importante acercarse con un especialista en próstata, sobre todo cuando existen antecedentes familiares de cáncer de próstata, y consultar ante cambios al orinar o en el desempeño sexual.

Al cumplir los 50 años: la salud prostática cobra todavía mayor relevancia y el especialista en salud puede recomendar, de acuerdo con los antecedentes y factores de riesgo, pruebas como el antígeno prostático específico (PSA) y una valoración clínica de la próstata.

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Pruebas de ITS que debería hacerse un hombre sexualmente activo

Entre las principales están las pruebas para detectar VIH, sífilis, gonorrea, clamidia y hepatitis B y C.

La frecuencia no es igual para todos, aunque al menos la prueba de VIH sí se recomienda realizar periódicamente. Para otras ITS, el tiempo dependerá de factores como tener nuevas o múltiples parejas sexuales, relaciones sin condón o antecedentes de alguna infección.

Y algo fundamental es que muchas ITS pueden no presentar síntomas, por eso el uso de condón y las pruebas oportunas continúan siendo una herramienta clave de prevención.

¿Qué otros aspectos de la salud sexual debes revisar?

La salud sexual va mucho más allá de las ITS. También hay que prestar atención a cambios persistentes en las erecciones, el deseo sexual, la eyaculación, el pene, el escroto y los hábitos urinarios.

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¿A qué especialista hay que acudir?

No necesariamente debes empezar con un especialista. El médico general o familiar puede ser el primer punto de contacto y orientar sobre los estudios o especialistas necesarios.

Dependiendo de cada caso, también pueden intervenir:

Urólogo: para revisar la salud del aparato urinario y reproductor masculino, incluyendo próstata, testículos y algunas alteraciones de la función sexual.

Endocrinólogo: cuando existen posibles alteraciones hormonales relacionadas, por ejemplo, con la testosterona o el deseo sexual.

Infectólogo: para la evaluación, diagnóstico y tratamiento de infecciones como el VIH y otras ITS.

Psicólogo o sexólogo: para abordar aspectos emocionales, de pareja, ansiedad, autoestima, deseo o dificultades relacionadas con la vida sexual.

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Si nunca te has hecho un chequeo, puedes empezar por aquí:

  • Conoce tus antecedentes familiares
  • Hazte un chequeo general
  • Conoce tu estado respecto al VIH y otras ITS, según tus prácticas sexuales
  • Presta atención a cambios en tus órganos sexuales, erecciones, libido o al orinar.
  • Mantén actualizado tu esquema de vacunación
  • Usa condión para prevenir ITS.

Ahora que ya tienes una guía básica para cuidar tu salud sexual, Denisse Flores resalta la importancia de dejar atrás la idea de que la salud sexual masculina solo se refiere a hablar de desempeño sexual o de ITS. También significa prevención, anticoncepción, proyecto de vida y corresponsabilidad.

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Sexualidad y salud Sexo

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