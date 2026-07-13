La realidad es que la evidencia científica hace una distinción muy importante: depende de quién estemos hablando.

Mito 1: Orinar sentado previene los problemas de próstata

En hombres con crecimiento de la próstata o síntomas urinarios, orinar sentado puede facilitar un mejor vaciado de la vejiga.



Realidad: No existe evidencia de que un hombre sano reduzca el riesgo de desarrollar enfermedades prostáticas únicamente por cambiar la postura al orinar.

La próstata no se "desgasta" por orinar de pie ni se protege automáticamente por hacerlo sentado. El desarrollo de enfermedades depende de muchos factores, entre ellos la edad, la genética y el estilo de vida.

Mito 2: Sentarse permite vaciar mejor la vejiga

Realidad: Aquí sí hay un matiz interesante.

Diversos estudios han encontrado que los hombres con síntomas urinarios o con crecimiento de la próstata pueden vaciar la vejiga de forma un poco más eficiente cuando orinan sentados. Esto ocurre porque la musculatura del suelo pélvico y el abdomen se relajan más, facilitando el flujo de la orina.