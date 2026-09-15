Exposición histórica: 88 obras de Van Gogh se reúnen por primera vez en más de 40 años

Este museo alberga una de las mayores colecciones privadas de obras del maestro neerlandés (1853-1890), pero rara vez se presentan juntas.

Entre las obras maestras expuestas hasta el 3 de enero de 2027 figuran "Los comedores de patatas", una representación de la vida campesina de 1885, y "Terraza de café por la noche" (1888).



Es una de las mayores exposiciones de Van Gogh de este siglo

"Esta es una de las mayores exposiciones de Van Gogh de este siglo", señaló el museo en un comunicado.

"La exposición presenta todos los cuadros en relación con las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad", precisó el museo.



El pintor posimpresionista figura entre los artistas más célebres y prolíficos de la historia, con cerca de 900 cuadros.

Fue durante una estancia en Francia cuando realizó sus cuadros más famosos, entre ellos la serie de los "Girasoles" y varios autorretratos.

El artista, que padecía problemas de salud mental, murió en 1890 a los 37 años, dos días después de dispararse en el pecho.

La mayoría de las obras presentes en la exposición, titulada "Van Gogh, todos nuestros cuadros", fueron adquiridas por la fundadora del museo, Hélène Kröller-Müller, entre 1908 y 1930.