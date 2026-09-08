Otra vez un robo en museos… ahora, sustraen cuatro obras de Renoir en Francia

"Las sirenas del museo y de la policía hicieron que los ladrones se precipitaran y solo robaran cuatro obras del Museo Renoir de las doce que alberga el museo", explicó el regidor, Bryan Masson, a los medios de comunicación.

De estas cuatro obras, dos cuadros fueron abandonados en los jardines del museo municipal. En un comunicado anterior, en el que se hablaba de un cuadro abandonado, estimó un valor de las obras robadas en 9 millones de euros (mdd), unos 10 mdd. De hecho, el robo se perpetuó poco antes de las 06:00 horas y en menos de cinco minutos.

Creado en 1960, el museo, cerca de Niza, se encuentra en la última casa en la que vivió Pierre Auguste Renoir (1841-1919).



Además del mobiliario original, expone objetos y muebles que pertenecieron al pintor francés, incluido su caballete y su silla de ruedas, así como retratos, paisajes y desnudos creados por el artista.

No se trata de un primer robo sonado, de hecho, ocurre casi un año después del sonado atraco en el museo más visitado del mundo, el Louvre, donde fueron sustraídas ocho joyas de la Corona de Francia, que siguen sin aparecer.

También, a inicios de julio, unos ladrones al norte de Estrasburgo sustrajeron varias piezas de joyería del museo Lalique valoradas en más de 4,5 millones de euros.

Con información de AFP