Roban millonario collar de Van Cleef & Arpels en un museo en Viena: estos son los detalles

Dos hombres no enmascarados, grabados por las cámaras del museo y que habían comprado entradas, rompieron una vitrina de cristal con un martillo, antes de huir con la joya, precisó la policía austriaca en un comunicado emitido en la madrugada del viernes. Uno de ellos iba armado.

El Museo de Artes Aplicadas de Viena (MAK) confirmó el robo, pero declaró que hasta el momento no podía brindar ninguna información sobre la investigación en curso.

Al ser cuestionado por la agencia AFP sobre el valor de la joya robada y su propietario, el MAK no respondió. Según la emisora austriaca Ö1, Sotheby’s había valorado el collar en varios millones de euros en 2015.

La joya se exhibía en el marco de una exposición temporal dedicada a la casa francesa Van Cleef & Arpels, fundada en 1906 en la Place Vendôme de París y especializada en alta joyería.

Desde el 10 de junio y hasta el 27 de septiembre se exponen unas 500 piezas, de las cuales más de 300 pertenecen a la colección de Van Cleef & Arpels y más de 200 a la del museo MAK.