¿Realmente estás descansando en tus vacaciones? Acá 4 señales para saberlo

Si te ha pasado que te encuentras frente al mar, en una aventura en el bosque o en casa intentando despertar sin alarma -aunque tu reloj biológico te traicione-, y no dejas de pensar en ese correo que no respondiste o ese pendiente que dejaste para tu regreso, entonces son señales de que realmente no estás descansando en vacaciones, aunque físicamente no estés en la oficina, mentalmente sigues allí.

De hecho, esto es más común de lo que crees en los adultos. Estudios hallaron que las vacaciones mejoran el bienestar físico y mental, y el desapego psicológico de lo laboral y la actividad física son experiencias muy beneficiosas. Si aún tienes duda sobre si realmente descansas en esta pausa laboral, acá cinco señales para identificarlo:



Ya no piensas frecuentemente en el trabajo

La mente es muy poderosa y prácticamente es imposible olvidarnos del trabajo 100% en este break. Se nos puede cruzar un pensamiento de la oficina, pero la clave está en dejarlo pasar, a lo cual se le conoce como psychological detachment, o desapego psicológico. Si no existe esta desconexión, puedes presentar mayor fatiga o peor estado de ánimo.

Tu cuerpo se relaja

La ajetreada vida citadina nos ha exigido hacer cosas a mayor velocidad, pero en este lapso encuentras la calma: duermes mejor, te liberas de la tensión y experimentas menos agotamiento.