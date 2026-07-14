Cómo proteger tu piel del sol durante las vacaciones: consejos de expertos

Al realizar actividades al aire libre, tu piel se expone a la radiación ultravioleta (UV), uno de los principales factores detrás del envejecimiento prematuro de la piel, manchas y por supuesto quemaduras solares. De hecho, aunque el cielo esté nublado estás expuesto de la misma forma.

Por supuesto el uso de protector solar es indispensable no solo en verano, sino en cualquier época del año. Expertos de Eucerín nos comparten algunos consejos para proteger tu piel y disfrutar al máximo la temporada de vacaciones y cualquier otra.

Uso adecuado de protector solar diario

El protector solar no solo se aplica al llegar a la playa o al salir a exteriores. Especialistas recomiendan utilizar un protector de amplio espectro con FPS de al menos de 30 o, de preferencia, de FPS 50 en todas las áreas del cuerpo.

No solo basta con aplicarlo generosamente una vez al día. Se aconseja reaplicar cada dos a tres horas o con mayor frecuencia si padeces de sudoración o si entras en contacto con el agua en el mar, albercas, etc.

Evita las horas con sol de mayor intensidad

El verano se presta para realizar muchas actividades al aire libre durante el día, sin embargo, siempre que sea posible evita exponerte a los rayos directamente entre las horas de mayor radiación solar, que abarcan entre las 10:00 am y 04:00 pm.

Expertos aconsejan siempre buscar áreas sombreadas y el uso de sombrilla, además del protector solar.