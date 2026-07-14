Seguramente ya estás pensando en esos días de playa, alberca o tu siguiente visita a la montaña u otra ciudad para vivir nuevas aventuras durante las vacaciones de verano. Sin embargo, pasar varias horas al aire libre puede traer diversión, pero también consecuencias en tu piel debido a la exposición solar si no te proteges adecuadamente.
Cómo proteger tu piel del sol durante las vacaciones: consejos de expertos
Al realizar actividades al aire libre, tu piel se expone a la radiación ultravioleta (UV), uno de los principales factores detrás del envejecimiento prematuro de la piel, manchas y por supuesto quemaduras solares. De hecho, aunque el cielo esté nublado estás expuesto de la misma forma.
Por supuesto el uso de protector solar es indispensable no solo en verano, sino en cualquier época del año. Expertos de Eucerín nos comparten algunos consejos para proteger tu piel y disfrutar al máximo la temporada de vacaciones y cualquier otra.
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Uso adecuado de protector solar diario
El protector solar no solo se aplica al llegar a la playa o al salir a exteriores. Especialistas recomiendan utilizar un protector de amplio espectro con FPS de al menos de 30 o, de preferencia, de FPS 50 en todas las áreas del cuerpo.
No solo basta con aplicarlo generosamente una vez al día. Se aconseja reaplicar cada dos a tres horas o con mayor frecuencia si padeces de sudoración o si entras en contacto con el agua en el mar, albercas, etc.
Evita las horas con sol de mayor intensidad
El verano se presta para realizar muchas actividades al aire libre durante el día, sin embargo, siempre que sea posible evita exponerte a los rayos directamente entre las horas de mayor radiación solar, que abarcan entre las 10:00 am y 04:00 pm.
Expertos aconsejan siempre buscar áreas sombreadas y el uso de sombrilla, además del protector solar.
La ropa ayuda a protegerte
No todo el trabajo es del protector solar. Las prendas también ayudan a proteger tu piel del sol. La ropa de manga larga, sombreros de ala ancha y piezas con una clasificación de protección ultravioleta (UPF) ofrecen una protección adicional.
Las prendas de colores oscuros y tejidos densos también ofrecen una mejor protección.
Mantener la hidratación
Tu piel puede deshidratarse a causa del sol y el calor. Por esta razón, beber suficiente agua ayudará a tu piel a mantenerse hidratada desde dentro. También puedes apoyarte de productos hidratantes con ingredientes calmantes y humectantes.
No olvides algunas zonas de tu cuerpo
Hay partes del cuerpo que pasamos desapercibidas pero que también necesitan protección de la radiación solar, tales como las orejas, el cuero cabelludo, los pies, el cuello y los labios, en estos puedes utilizar bálsamos con FPS.