Una de las movilizaciones más importantes del calendario está a unos días de ocurrir. Sí, hablamos de la marcha LGBT+ para conmemorar el mes del orgullo, que como sabes, ocurre en junio de cada año y este año se realizará la 48º edición. Acá te decimos a qué hora empieza, cuál es la ruta y todo lo que debes saber para que no te la pierdas en CDMX.
Marcha LGBT+ 2026: cuándo será, cuál es la ruta en CDMX y todo lo que debes saber
Si estás listo para ondear tu bandera de arcoirís y disfrutar de este momento especial con la comunidad de diversos colectivos, sigue leyendo.
Cuándo y a qué hora es la marcha del orgullo en CDMX
Toma nota porque la marcha del orgullo 2026 será este sábado 27 de junio a partir de las 10:00 am.
Dónde empieza
La marcha comenzará como cada año en el Ángel de la Independencia.
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Ruta de la marcha pride
Aunque en un principio había dudas sobre la ruta dado que coincide con las actividades del Mundial 2026 y el Fan Fest instalado temporalmente en el Zócalo capitalino para que los fanáticos disfruten de los partidos en vivo, el Gobierno de la CDMX y el Comité Gay Pride llegaron a un acuerdo mutuo.
De esta manera, la marcha finalizará como cada año y tradicionalmente en la plancha del Zócalo, lugar donde se prevé ofrezcan un pronunciamiento político-social alrededor de la 01:00 a 02:30 pm.
La ruta será por Paseo de la Reforma, pasando por Av. Juárez y posteriormente por calles aledañas a Francisco I. Madero hasta llegar al último punto de encuentro.
Escenario Pride 2026 en CDMX
Por única ocasión y debido a las instalaciones del Fan Fest en el Zócalo, el escenario Pride 2026 estará ubicado frente al Palacio de Bellas Artes, donde se ofrecerá un concierto gratuito dedicado a las luchas de las Comunidades LGBT+.
Allí se presentará diversos artistas, entre ellos María Daniela y su Sonido Lasser, aunque aún no se da a conocer la hora de su show.