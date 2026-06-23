Marcha LGBT+ 2026: cuándo será, cuál es la ruta en CDMX y todo lo que debes saber

Si estás listo para ondear tu bandera de arcoirís y disfrutar de este momento especial con la comunidad de diversos colectivos, sigue leyendo.

Cuándo y a qué hora es la marcha del orgullo en CDMX

Toma nota porque la marcha del orgullo 2026 será este sábado 27 de junio a partir de las 10:00 am.

Dónde empieza

La marcha comenzará como cada año en el Ángel de la Independencia.

Ruta de la marcha pride

Aunque en un principio había dudas sobre la ruta dado que coincide con las actividades del Mundial 2026 y el Fan Fest instalado temporalmente en el Zócalo capitalino para que los fanáticos disfruten de los partidos en vivo, el Gobierno de la CDMX y el Comité Gay Pride llegaron a un acuerdo mutuo.

De esta manera, la marcha finalizará como cada año y tradicionalmente en la plancha del Zócalo, lugar donde se prevé ofrezcan un pronunciamiento político-social alrededor de la 01:00 a 02:30 pm.

La ruta será por Paseo de la Reforma, pasando por Av. Juárez y posteriormente por calles aledañas a Francisco I. Madero hasta llegar al último punto de encuentro.

Escenario Pride 2026 en CDMX

Por única ocasión y debido a las instalaciones del Fan Fest en el Zócalo, el escenario Pride 2026 estará ubicado frente al Palacio de Bellas Artes, donde se ofrecerá un concierto gratuito dedicado a las luchas de las Comunidades LGBT+.

Allí se presentará diversos artistas, entre ellos María Daniela y su Sonido Lasser, aunque aún no se da a conocer la hora de su show.