Be Proud Be Pride

MARION REIMERS / PERIODISTA DEPORTIVA

“Creo que entender que algo de lo que yo hago puede llenar para otras personas el vacío referencial con el que crecí cambió por completo mi manera de mirar mi identidad. Me permitió entender que mi existencia y la forma en la que vivo pueden convertirse en un marco de referencia para alguien más; implica también una responsabilidad: dejar el mundo un poco mejor para quienes vienen después. Porque nuestras identidades son infinitas, expansivas y siempre capaces de volver a florecer”.

@lareimers

ALEJANDRO OLIVA / ACTOR

“Yo crecí con muy poca representación de nuestra comunidad, y por eso hoy sí creo que, cuando tienes una plataforma, existe cierta responsabilidad de mostrar que también podemos vivir historias felices, complejas y humanas. Muchas veces nos encasillan o piensan que ser parte de la comunidad limita lo que puedes interpretar o quién puedes ser, pero para mí ha sido lo contrario: entender que mi identidad no es un obstáculo, sino una fuerza. Y cuando alguien me escribe para decirme: ‘Si tú pudiste, quizá yo también puedo’, entiendes que esas pequeñas cosas sí generan un impacto real”.

@alexolivag

YOL SEGURA / ESCRITORX

“Durante muchos años, sentí que tenía que actuar para pertenecer. Después entendí que gran parte de eso venía de haber crecido sin referentes y sin imaginar otras maneras posibles de vivir. Ahí comprendí que mostrarme con honestidad también podía convertirse en representación para alguien más. Porque, al final, todos queremos lo mismo: que nos quieran, poder cuidar y ser cuidados”.

@yol_segura