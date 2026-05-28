La razón para desparasitar a tu mascota esta temporada

¿Cómo llegan a nosotros? Las pulgas y garrapatas pueden entrar a los hogares a través de la ropa de las personas y esconderse en las camas o alfombras de las mascotas, muebles, tapetes o grietas y son capaces de generar graves enfermedades en perros y gatos y hasta en seres humanos.

“La importancia de que los dueños procuren que perros y gatos tengan una desparasitación interna y externa óptima en temporada primaveral favorece no sólo a las mascotas, sino también a las personas que viven con ellos”.

“Estos parasitos pueden producir enfermedades infecciosas transmisibles a humanos (zoonógicas), tales como enfermedad de Lyme, Ehrlichiosis, Fiebre de las montañas rocallosas y Tularemia”, señalan expertos de MSD Salud Animal en México.

Por ello, es importante que las mascotas lleven un seguimiento de manera activa y periódica con su médico veterinario (de 3 a 4 semanas), pues es el especialista indicado para prescribir el tratamiento que mejor se adecue a sus necesidades durante las diversas temporadas del año.

Para prevenir parásitos en el hogar y como medida de desparasitación externa es importante que al regresar de un paseo al aire libre se revise a la mascota cuidadosamente. Existen tratamientos que con una sola dosis brindan protección contra pulgas y garrapatas hasta por 12 semanas.

La desparasitación interna, en presentaciones como pastillas, puede ser suministrada junto a sus alimentos para brindarles protección contra parásitos intestinales comunes.

Tanto perros como gatos son altamente sensibles a los cambios de temperatura y en especial al aumento de ésta, por lo que monitorear su comportamiento mientras se exponen al sol es crucial para identificar cualquier malestar.