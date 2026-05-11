Si eres fan de The Beatles, esto te va a interesar: abrirán el primer museo dedicado a la banda en 2027 en un lugar especial. Será en el número 3 de la calle Savile Row, un edificio donde la banda de Liverpool grabó el álbum Let It Be y dio su último concierto, dio a conocer este lunes Paul McCartney.
The Beatles tendrá su primer museo oficial en Londres; acá todos los detalles
En este edificio, distribuido en siete niveles, en el barrio de Mayfair, en el centro de Londres, los fans de The Beatles podrán acceder a archivos inéditos, exposiciones temporales y un comercio.
Sus seguidores también podrán visitar la reconstrucción del estudio donde el grupo grabó Let It Be, publicado en 1970, así como la azotea en la que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ofrecieron su última actuación pública, el 30 de enero de 1969.
Los visitantes podrán revivir el concierto, popularizado recientemente por la serie documental Get Back, del director neozelandés Peter Jackson.
Te puede interesar:
El número 3 de Savile Row, una calle londinense conocida por sus talleres de sastrería, fue la sede de Apple Corps, la empresa de The Beatles que impulsa el proyecto del museo.
"Los turistas vienen a Inglaterra y pueden ir a Abbey Road, pero no pueden entrar al interior", destacó McCartney a la BBC, en referencia a los estudios mundialmente famosos gracias al álbum del mismo nombre, de 1969, cuya portada se convirtió en un ícono.
"Por eso me pareció una idea fantástica" abrir este museo, añadió el músico.
McCartney, uno de los dos Beatles todavía en vida, junto a Ringo Starr, afirmó estar "impaciente" por ver concretado el proyecto.
"Es como volver a casa", declaró por su parte Ringo Starr, de 85 años.
La ciudad natal del grupo, Liverpool, en el noroeste de Inglaterra, ya alberga dos museos dedicados a The Beatles, pero ninguno está oficialmente avalado por Apple Corps.
Con información de AFP