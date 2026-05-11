En este edificio, distribuido en siete niveles, en el barrio de Mayfair, en el centro de Londres, los fans de The Beatles podrán acceder a archivos inéditos, exposiciones temporales y un comercio.

Sus seguidores también podrán visitar la reconstrucción del estudio donde el grupo grabó Let It Be, publicado en 1970, así como la azotea en la que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ofrecieron su última actuación pública, el 30 de enero de 1969.

Los visitantes podrán revivir el concierto, popularizado recientemente por la serie documental Get Back, del director neozelandés Peter Jackson.

El número 3 de Savile Row, una calle londinense conocida por sus talleres de sastrería, fue la sede de Apple Corps, la empresa de The Beatles que impulsa el proyecto del museo.

"Los turistas vienen a Inglaterra y pueden ir a Abbey Road, pero no pueden entrar al interior", destacó McCartney a la BBC, en referencia a los estudios mundialmente famosos gracias al álbum del mismo nombre, de 1969, cuya portada se convirtió en un ícono.