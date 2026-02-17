La mayor exposición de Leonora Carrington llega a Europa

La gran muestra sobre la pintora surrealista abordará tópicos como migración, salud mental y feminismo, temas que ella misma abordó a lo largo de su vida, haciéndola una artista adelantada a su tiempo.

Leonora Carrington: una vida dedicada al arte

Nacida en Inglaterra en 1917, en la década de los 40 huyó de la guerra en Europa y se estableció en México, donde pasó la mayor parte de su vida y murió en 2011.

Dedicó su vida al arte y es autora de una vasta obra repleta de criaturas mitológicas, referencias esotéricas, animales y metamorfosis. Por su trabajo, Leonora Carrington es considerada una de las tres artistas más importantes en la historia mexicana, junto a Frida Kahlo y Remedios Varo.

Su mundo tiene ecos en el presente. Carlos Martín, experto en arte moderno y surrealismo

“Es una de esas artistas que nacieron antes de su tiempo. Los temas que aborda —como la sororidad, la salud mental, las formas de espiritualidad fuera de las normas, la migración, la maternidad— ahora están muy candentes en el discurso público”, dijo Carlos Martín, curador de la muestra en el Museo de Luxemburgo de París.

La artista es profundamente reconocida y querida en México, pero su obra aún no se extiende en Europa y la totalidad de su obra no tiene un catálogo puntual.

“Seguimos describiendo piezas que están escondidas en colecciones privadas, que a veces ni siquiera son coleccionistas sino amigos que recibieron un regalo”, explicó Martín.

