Con 126 obras reunidas, la mayor exposición dedicada a la artista mexicana Leonora Carrington en Europa abrirá sus puertas en el Museo de Luxemburgo de París.
La mayor exposición de Leonora Carrington llega a Europa
La gran muestra sobre la pintora surrealista abordará tópicos como migración, salud mental y feminismo, temas que ella misma abordó a lo largo de su vida, haciéndola una artista adelantada a su tiempo.
Leonora Carrington: una vida dedicada al arte
Nacida en Inglaterra en 1917, en la década de los 40 huyó de la guerra en Europa y se estableció en México, donde pasó la mayor parte de su vida y murió en 2011.
Dedicó su vida al arte y es autora de una vasta obra repleta de criaturas mitológicas, referencias esotéricas, animales y metamorfosis. Por su trabajo, Leonora Carrington es considerada una de las tres artistas más importantes en la historia mexicana, junto a Frida Kahlo y Remedios Varo.
Su mundo tiene ecos en el presente.
“Es una de esas artistas que nacieron antes de su tiempo. Los temas que aborda —como la sororidad, la salud mental, las formas de espiritualidad fuera de las normas, la migración, la maternidad— ahora están muy candentes en el discurso público”, dijo Carlos Martín, curador de la muestra en el Museo de Luxemburgo de París.
La artista es profundamente reconocida y querida en México, pero su obra aún no se extiende en Europa y la totalidad de su obra no tiene un catálogo puntual.
“Seguimos describiendo piezas que están escondidas en colecciones privadas, que a veces ni siquiera son coleccionistas sino amigos que recibieron un regalo”, explicó Martín.
Migración y salud mental en la muestra ‘Leonora Carrington’, en el Museo de Luxemburgo
La exposición Leonora Carrington se inaugura al público general el 18 de febrero y estará abierta hasta el 19 de julio en el Musée du Luxemburg. Además de la gran artista que fue Carrington, esta muestra es la primera en importancia en Europa, puesto que cuenta con 126 piezas, algunas que nunca han sido expuestas al público, como “Retrato del Dr. Urbano Barnés” y las esculturas “Bird Woman” y “Magic Mirror”, un espejo oscuro hecho de obsidiana.
Esta muestra profundiza en un episodio difícil en la vida de Carrington: al huir de los nazis en Francia, donde vivía con su pareja de aquél tiempo Max Ernst, la artista llegó a España (antes de emprender su viaje a México) y en Madrid fue violada y después internada en un hospital psiquiátrico.
De ahí que algunas de las obras de la exposición en el Museo de Luxemburgo de París, hagan claras referencias a la migración o a la salud mental.
Por ejemplo, “The Elements” aborda la migración. En la pintura, con influencias renacentistas procedentes de su estancia en Florencia, se ve a una sacerdotisa entregando una llama a alguien que está en una casa, mientras al fondo se distingue a un grupo de personas huyendo.
“Vemos a una población que va de un espacio, que es como un campo de batalla en un bosque, hacia un lugar lleno de nieve. Para ella, la nieve siempre es positiva, es como un recuerdo de Inglaterra”, explicó Martín.
CON INFORMACIÓN DE AFP