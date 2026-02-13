El viernes 13 está relacionado popularmente con malos augurios, aunque para algunos esta fecha se encuentra mucho más arraigada en las culturas anglosajonas en un contexto histórico, aunque también podría tener un sentido religioso con el que se cree que es una fecha fatal o de mala suerte. ¿Cuál es su significado en la cultura popular?
¿Cuál es el significado del viernes 13 y de dónde viene esa creencia?
La historia detrás del viernes 13
La superstición en torno al Viernes 13 tiene raíces complejas que se remontan a la mitología, la religión y la cultura popular, por lo que no hay un registro exacto de cómo comenzó la superstición. Por ejemplo, en la mitología nórdica, donde el número 13 está relacionado con Loki, el dios del caos y la travesura.
Pero otra explicación es que durante la Edad Media el rey Felipe IV que regía en Francia, con el apoyo del papa Clemente V, dio la instrucción de detener con redadas a todos los Templarios del país un viernes 13 de octubre de 1307, este hecho histórico es al que se le atribuye la leyenda de los malos augurios relacionados con el quinto día de la semana cuando coincide con el 13.
El asalto contra los templarios logró una gran notoriedad a causa de las escabrosas acusaciones que se les fincaron en contra, como la tortura a los que los sometieron los inquisidores, mismos que actuaban con particular saña, según se relata en textos históricos.
Hay historiadores que apuntan a que el inicio de esta superstición es de origen cristiano y se remonta a la Última Cena, en la que estuvieron trece comensales (Jesús y sus doce discípulos), pasado este encuentro se produjo la captura y la crucifixión de Jesús, justamente un día viernes, como relata la Biblia.
No hay necesidad de preocuparse por el viernes 13
Hay quienes lo tienen vinculado a un poder místico relacionado con el día viernes y el número 12, pero hay opiniones encontradas. "Desde el punto de vista astrológico, no hay necesidad de preocuparse por el viernes 13", dec Robert Currey, de Equinox Astrology a BBC.
En el pasado las fechas y días de la semana solían relacionarse con movimientos planetarios y las fases lunares en un sistema de interpretaciones que se remonta a los babilonios, aunque esto no tiene ninguna relevancia según la opinión de Currey.
Para Sonia Ducie, una consultora de numerología que cree con firmeza que la energía innata de los números es una realidad, sostiene que 13 "tiene que ver con la transformación y el cambio", dijo a BBC.
El 13 tiene que ver con la transformación y el cambio
La numeróloga menciona que el viernes, al ser el quinto día de la semana que se le relaciona con el movimiento.
"Uno puede ver cómo con esos dos números juntos podrían ser muy inquietos", pero aclara: "Depende de nosotros. La energía es neutral", comentó.
La cultura popular la asocia con practicas de satanismo u ocultismo, pero no hay una base que soporte esta versión que se ha permeado en casi todo el mundo por el cine y la televisión estadounidense.
El viernes es el día de la semana que en más ocasiones ha coincidido con el día 13 a lo largo de la historia. Si lo comparamos con el calendario gregoriano, por cada 4 mil 800 meses el día 13 ha sido 688 veces en viernes, contra 685 en lunes o martes, por comparar.
El temor al Viernes 13 ha perdurado a lo largo de los siglos y ha influido en la cultura popular. Ha sido tema recurrente en películas de terror y literatura, alimentando aún más la percepción negativa de esta fecha. A pesar de que muchas personas no creen en estas supersticiones, el Viernes 13 continúa siendo una fecha que despierta interés y curiosidad en todo el mundo.