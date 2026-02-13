¿Cuál es el significado del viernes 13 y de dónde viene esa creencia?

La historia detrás del viernes 13

La superstición en torno al Viernes 13 tiene raíces complejas que se remontan a la mitología, la religión y la cultura popular, por lo que no hay un registro exacto de cómo comenzó la superstición. Por ejemplo, en la mitología nórdica, donde el número 13 está relacionado con Loki, el dios del caos y la travesura.

Pero otra explicación es que durante la Edad Media el rey Felipe IV que regía en Francia, con el apoyo del papa Clemente V, dio la instrucción de detener con redadas a todos los Templarios del país un viernes 13 de octubre de 1307, este hecho histórico es al que se le atribuye la leyenda de los malos augurios relacionados con el quinto día de la semana cuando coincide con el 13.

El asalto contra los templarios logró una gran notoriedad a causa de las escabrosas acusaciones que se les fincaron en contra, como la tortura a los que los sometieron los inquisidores, mismos que actuaban con particular saña, según se relata en textos históricos.

Hay historiadores que apuntan a que el inicio de esta superstición es de origen cristiano y se remonta a la Última Cena, en la que estuvieron trece comensales (Jesús y sus doce discípulos), pasado este encuentro se produjo la captura y la crucifixión de Jesús, justamente un día viernes, como relata la Biblia.

No hay necesidad de preocuparse por el viernes 13

Hay quienes lo tienen vinculado a un poder místico relacionado con el día viernes y el número 12, pero hay opiniones encontradas. "Desde el punto de vista astrológico, no hay necesidad de preocuparse por el viernes 13", dec Robert Currey, de Equinox Astrology a BBC.

En el pasado las fechas y días de la semana solían relacionarse con movimientos planetarios y las fases lunares en un sistema de interpretaciones que se remonta a los babilonios, aunque esto no tiene ninguna relevancia según la opinión de Currey.

Para Sonia Ducie, una consultora de numerología que cree con firmeza que la energía innata de los números es una realidad, sostiene que 13 "tiene que ver con la transformación y el cambio", dijo a BBC.