Cómo cuidar y mantener tus sneakers siempre limpios: un experto responde

De hecho, cuidar tus sneakers no es complicado, solo necesitas constancia y algunos elementos básicos que seguramente tienes en casa o bien, son muy fáciles de conseguir. Con un poco de limpieza regular, almacenamiento y protección adecuados podrás lucirlos como si fueran nuevos.

Pero no te preocupes, en Life and Style te explicamos todo con las recomendaciones de Israel Alvarado, experto en limpieza y mantenimiento de calzado.

Sneakers de piel genuina o sintética

Más arriba te contábamos que necesitas constancia para cuidar tus sneakers y la razón es porque tendrás que darles un “mini mantenimiento” todos los días, sobre todo cuando se trata de calzado de piel genuina o sintética.

-Después de cada uso deberás limpiarlos con un paño o toallas húmedas para retirar el polvo acumulado, incluyendo las suelas y agujetas.

-El siguiente paso es hidratarlos con crema corporal, la cual puedes aplicarla con ayuda un trapo seco. Este paso se recomienda hacerlo diario incluso si no usas tus sneakers.

-Si utilizas este tipo de calzado con frecuencia, deberás llevarlos a servicio de limpieza o hacerle una limpieza profunda casera por lo menos dos veces al mes. La limpieza profunda en casa incluye el lavado de agujetas (la cual te explicaremos a detalle más abajo).

Tenis de tela

El cuidado para los tenis de este material es similar.

-Después de usarlos y antes de guardarlos deberás retirarle el polvo acumulado con ayuda de un paño o toallas húmedas, incluso las que son para bebés te pueden funcionar.

-Deberás retirar el polvo tanto de exteriores, agujetas y suela.

-Si vas a guardar tu calzado por varias semanas o meses, lo recomendable es hacerlo sin las agujetas puestas.

Tenis de gamuza

Se trata de un calzado más delicado respecto a los cuidados que debemos darle.

-Antes del primer y cada uso deberás usar un repelente de polvo o líquidos.

-Después de usarlos y antes de guardarlos deberás quitarles el polvo acumulado con un trapo seco. En este tipo de tenis NO se recomienda el uso de toallas húmedas ni agua en la limpieza.

-Después de retirarles el polvo deberás cepillarlos, ya sea con un cepillo de bolero o incluso uno de dientes te puede funcionar.

¿Por qué no guardar tus tenis de gamuza sucios? Si lo haces, el polvo comenzará a impregnarse en el calzado, se maltratará y se manchará.

Tenis running

-Antes del primer y cada uso deberás usar un repelente de polvo o líquidos.

-Para retirar el polvo del calzado puedes apoyarte de un paño húmedo y un cepillo de bolero o de dientes.

-Recuerda que en este tipo de tenis y en cualquier otro, la limpieza debe ser en exterior, agujetas y suela del calzado.

Tips:

-Evita guardar tus sneakers sucios.

-Evita guardar tu calzado en bolsas de plástico, pues esto puede generar hongos y malos olores. En su lugar puedes utilizar bolsas de algodón, yute o tela.

-Puedes proteger tu calzado en cajas de almacenamiento. Solo recuerda: guárdalo cuando ya esté limpio.

-Para lavar las suelas de tus tenis puedes hacerlo con jabón neutro o el detergente “Roma”. Para hidratarlas puedes apoyarte de crema corporal hidratante o de quitaesmalte (NO acetona).

-Puedes lavar las agujetas con jabón neutro y frotándolas con tus manos o tallarlas con un cepillo de bolero.

OJO: no las talles en lavadero, ya que el material se puede desgastar rápidamente.

Posteriormente deberás exprimirlas hasta asegurarte que no queden residuos de jabón y ponlas a secar ya sea colgadas o en alguna superficie.

¿Estás listo para lucir tus tenis siempre relucientes?