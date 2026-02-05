Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Vida

Cómo cuidar y mantener tus sneakers siempre limpios: un experto responde

No importa de qué material sean, tus sneakers favoritos necesitan mantenimiento y cuidados especiales, pero prácticos. ¿Sabes cuáles son? Te explicamos.
jue 05 febrero 2026 05:28 PM
Cómo cuidar y mantener tus sneakers siempre limpios: un experto responde
. (Shutterstock/iStock/ Pamela Jarquin)

Sí, sabemos que tus sneakers son mucho más que un calzado deportivo “común”, pues son la clave para lucir outfits increíbles pero con un estilo urbano y casual. Sin embargo, no solo se trata de adquirirlos, lavarlos como creemos que es la manera correcta y listo; tus tenis necesitan algunos cuidados especiales para mantenerlos limpios y que te duren por mucho más tiempo.

Publicidad

De hecho, cuidar tus sneakers no es complicado, solo necesitas constancia y algunos elementos básicos que seguramente tienes en casa o bien, son muy fáciles de conseguir. Con un poco de limpieza regular, almacenamiento y protección adecuados podrás lucirlos como si fueran nuevos.

Pero no te preocupes, en Life and Style te explicamos todo con las recomendaciones de Israel Alvarado, experto en limpieza y mantenimiento de calzado.

Sneakers de piel genuina o sintética

Más arriba te contábamos que necesitas constancia para cuidar tus sneakers y la razón es porque tendrás que darles un “mini mantenimiento” todos los días, sobre todo cuando se trata de calzado de piel genuina o sintética.

-Después de cada uso deberás limpiarlos con un paño o toallas húmedas para retirar el polvo acumulado, incluyendo las suelas y agujetas.

-El siguiente paso es hidratarlos con crema corporal, la cual puedes aplicarla con ayuda un trapo seco. Este paso se recomienda hacerlo diario incluso si no usas tus sneakers.

-Si utilizas este tipo de calzado con frecuencia, deberás llevarlos a servicio de limpieza o hacerle una limpieza profunda casera por lo menos dos veces al mes. La limpieza profunda en casa incluye el lavado de agujetas (la cual te explicaremos a detalle más abajo).

Te puede interesar:

Un lienzo para la creatividad en icónicos sneakers de Louis Vuitton
Estilo

Louis Vuitton redefine el arte con sneakers como lienzos para la creatividad

Tenis de tela

El cuidado para los tenis de este material es similar.

-Después de usarlos y antes de guardarlos deberás retirarle el polvo acumulado con ayuda de un paño o toallas húmedas, incluso las que son para bebés te pueden funcionar.

-Deberás retirar el polvo tanto de exteriores, agujetas y suela.

-Si vas a guardar tu calzado por varias semanas o meses, lo recomendable es hacerlo sin las agujetas puestas.

No te pierdas:

Los mejores materiales para la ropa interior masculina
Estilo

Los mejores materiales para la ropa interior masculina

Tenis de gamuza

Se trata de un calzado más delicado respecto a los cuidados que debemos darle.

-Antes del primer y cada uso deberás usar un repelente de polvo o líquidos.

-Después de usarlos y antes de guardarlos deberás quitarles el polvo acumulado con un trapo seco. En este tipo de tenis NO se recomienda el uso de toallas húmedas ni agua en la limpieza.

-Después de retirarles el polvo deberás cepillarlos, ya sea con un cepillo de bolero o incluso uno de dientes te puede funcionar.

¿Por qué no guardar tus tenis de gamuza sucios? Si lo haces, el polvo comenzará a impregnarse en el calzado, se maltratará y se manchará.

Tenis running

-Antes del primer y cada uso deberás usar un repelente de polvo o líquidos.

-Para retirar el polvo del calzado puedes apoyarte de un paño húmedo y un cepillo de bolero o de dientes.

-Recuerda que en este tipo de tenis y en cualquier otro, la limpieza debe ser en exterior, agujetas y suela del calzado.

Tips:

-Evita guardar tus sneakers sucios.

-Evita guardar tu calzado en bolsas de plástico, pues esto puede generar hongos y malos olores. En su lugar puedes utilizar bolsas de algodón, yute o tela.

-Puedes proteger tu calzado en cajas de almacenamiento. Solo recuerda: guárdalo cuando ya esté limpio.

Te puede interesar:

Portrait,Of,A,Handsome,Man,Doing,Push,Ups,Exercise,With
Vida

Lo que debes saber de la ropa deportiva que llevas al gimnasio

-Para lavar las suelas de tus tenis puedes hacerlo con jabón neutro o el detergente “Roma”. Para hidratarlas puedes apoyarte de crema corporal hidratante o de quitaesmalte (NO acetona).

-Puedes lavar las agujetas con jabón neutro y frotándolas con tus manos o tallarlas con un cepillo de bolero.

OJO: no las talles en lavadero, ya que el material se puede desgastar rápidamente.

Posteriormente deberás exprimirlas hasta asegurarte que no queden residuos de jabón y ponlas a secar ya sea colgadas o en alguna superficie.

¿Estás listo para lucir tus tenis siempre relucientes?

Publicidad

Tags

Sneakers

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad