Esta fecha se remonta al año 251 en Egipto, época en la que nació San Antonio Abad, conocido por dar su herencia a los pobres antes de irse al desierto. A los 20 años decidió emprender su propio viaje por el mundo en soledad.

A esa edad decidió que se convertiría en Santo y a través de la observación de los seres naturales sintió amor por todo ello.

Y, de acuerdo a una leyenda, San Antón curaba y ayudaba a los animales que se encontraba en su camino. A este santo se le representa con vestimenta de monje y acompañado de un cerdo.

A raíz de ese apoyo que brindaba a las mascotas se le relaciona como su patrón y a lo largo de la historia se le ha rezado para protegerlos.

La fecha en la que se le conmemora es cada 17 de enero ya que fue el día de su muerte. Por ejemplo, en España está reservada esta fecha desde el siglo XVIII para festejarlo.

Los creyentes de San Antón suelen reunirse en este día en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, con sus animales de todo tipo para que sean bendecidos: perros, gatos, conejos, patos, entre otros. Pero esto se ha extendido en otros lugares, pues incluso en la Ciudad de México ofrecen misas especiales donde las personas pueden llevar a sus mascotas a bendecir.

¿Conocías esta celebración?