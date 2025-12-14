Sí, la tecnología es creada para facilitarnos la vida diaria: desde tener un correcto descanso, hasta capturar mejor los momentos más significativos de las vacaciones. Por eso, aquí están los gadgets lanzados este 2025 infaltables en casa.
Best of the Best | Los gadgets que nos facilitaron la vida en 2025
CÁMARA MAX2 360, GoPro
La tecnología 360 de última generación, la posibilidad de cambiar los lentes de manera sencilla sin herramientas ni calibración, sus capacidades de video 8K y una resolución un 21 por ciento superior que la de la competencia, así como sus seis micrófonos, hacen de esta cámara una aliada imprescindible para los aventureros y entusiastas de los videos y las fotos de la más alta calidad.
POD, Eight Sleep
Un sistema inteligente que ayuda a mejorar la calidad del sueño mediante ajustes en la temperatura y posición de la cama gracias a una funda, una base y un hub central alimentado por inteligencia artificial.
TELÉFONO PURA 80 ULTRA, Huawei
Con acabados de lujo inspirados en las técnicas de joyería italiana, este teléfono es el primero y único en el mundo en combinar dos telefotos en la misma cámara para ofrecer fotos a distancia llenas de detalles.
SIGNATURA OLED T, LG
Los ingenieros de LG imaginaron y volvieron realidad algo que parecía imposible: el primer OLED TV 4K transparente del mundo. Prácticamente invisible cuando está apagado, también cuenta con transferencia inalámbrica de video y audio.
ASPIRADORA V16 PISTON ANIMAL, Dyson
El más reciente lanzamiento de Dyson ofrece una mayor potencia, rendimiento inteligente y mantenimiento sin esfuerzos gracias a un nuevo cabezal. Además, identifica automáticamente los cambios en el tipo de suelo para ajustar la potencia de succión.