Best of the Best | Los gadgets que nos facilitaron la vida en 2025

CÁMARA MAX2 360, GoPro

La última generación de GoPro es un infaltable en tus viajes. (Foto: Cortesía)

La tecnología 360 de última generación, la posibilidad de cambiar los lentes de manera sencilla sin herramientas ni calibración, sus capacidades de video 8K y una resolución un 21 por ciento superior que la de la competencia, así como sus seis micrófonos, hacen de esta cámara una aliada imprescindible para los aventureros y entusiastas de los videos y las fotos de la más alta calidad.

POD, Eight Sleep

Un ecosistema que sigue paso a paso tus ciclos de sueño. (Foto: Cortesía)

Un sistema inteligente que ayuda a mejorar la calidad del sueño mediante ajustes en la temperatura y posición de la cama gracias a una funda, una base y un hub central alimentado por inteligencia artificial.

TELÉFONO PURA 80 ULTRA, Huawei

Con acabados de lujo inspirados en las técnicas de joyería italiana, este teléfono es el primero y único en el mundo en combinar dos telefotos en la misma cámara para ofrecer fotos a distancia llenas de detalles.

PURA 80 ULTRA se creó con tecnología de joyería italiana. (Foto: Cortesía)

SIGNATURA OLED T, LG

Los ingenieros de LG imaginaron y volvieron realidad algo que parecía imposible: el primer OLED TV 4K transparente del mundo. Prácticamente invisible cuando está apagado, también cuenta con transferencia inalámbrica de video y audio.

SIGNATURA OLED T es prácticamente imperceptible cuando está apagado. (Foto: Cortesía)

ASPIRADORA V16 PISTON ANIMAL, Dyson

Las aspiradoras Dyson son famosas por su calidad y potencia. (Foto: Cortesía)

El más reciente lanzamiento de Dyson ofrece una mayor potencia, rendimiento inteligente y mantenimiento sin esfuerzos gracias a un nuevo cabezal. Además, identifica automáticamente los cambios en el tipo de suelo para ajustar la potencia de succión.