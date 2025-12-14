Publicidad

Vida

Best of the Best | Los gadgets que nos facilitaron la vida en 2025

Cámaras, aspiradoras, smartphones y hasta un sistema especial para dormir. La tecnología nos hace mejor la vida diaria.
dom 14 diciembre 2025 09:00 AM
Foto de una cámara GoPro sumergida en agua de mar
Para viajar, para casa, para trabajar: estos gadgets hacen que la vida sea más sencilla. (Foto: Cortesía)

Sí, la tecnología es creada para facilitarnos la vida diaria: desde tener un correcto descanso, hasta capturar mejor los momentos más significativos de las vacaciones. Por eso, aquí están los gadgets lanzados este 2025 infaltables en casa.

CÁMARA MAX2 360, GoPro

BOTB-GADGET3.jpg
La última generación de GoPro es un infaltable en tus viajes. (Foto: Cortesía)

La tecnología 360 de última generación, la posibilidad de cambiar los lentes de manera sencilla sin herramientas ni calibración, sus capacidades de video 8K y una resolución un 21 por ciento superior que la de la competencia, así como sus seis micrófonos, hacen de esta cámara una aliada imprescindible para los aventureros y entusiastas de los videos y las fotos de la más alta calidad.

POD, Eight Sleep

Foto de una cama del sistema Eigh Sleep.
Un ecosistema que sigue paso a paso tus ciclos de sueño. (Foto: Cortesía)

Un sistema inteligente que ayuda a mejorar la calidad del sueño mediante ajustes en la temperatura y posición de la cama gracias a una funda, una base y un hub central alimentado por inteligencia artificial.

TELÉFONO PURA 80 ULTRA, Huawei

Con acabados de lujo inspirados en las técnicas de joyería italiana, este teléfono es el primero y único en el mundo en combinar dos telefotos en la misma cámara para ofrecer fotos a distancia llenas de detalles.

Foto del teléfono PURA 80 ULTRA de Huawei
PURA 80 ULTRA se creó con tecnología de joyería italiana. (Foto: Cortesía)

SIGNATURA OLED T, LG

Los ingenieros de LG imaginaron y volvieron realidad algo que parecía imposible: el primer OLED TV 4K transparente del mundo. Prácticamente invisible cuando está apagado, también cuenta con transferencia inalámbrica de video y audio.

Foto de la pantalla SIGNATURA OLED T de LG
SIGNATURA OLED T es prácticamente imperceptible cuando está apagado. (Foto: Cortesía)

ASPIRADORA V16 PISTON ANIMAL, Dyson

Foto de la aspiradora V16 PISTON ANIMAL de Dyson
Las aspiradoras Dyson son famosas por su calidad y potencia. (Foto: Cortesía)

El más reciente lanzamiento de Dyson ofrece una mayor potencia, rendimiento inteligente y mantenimiento sin esfuerzos gracias a un nuevo cabezal. Además, identifica automáticamente los cambios en el tipo de suelo para ajustar la potencia de succión.

