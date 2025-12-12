No todo es pavo y pasta… ¿qué cenan en Navidad en otros países?

Hagamos un repaso de cómo son las cenas de Navidad en distintos países.

¿Qué cenan en Navidad en Rusia?

En Rusia generalmente se sirve borscht, es decir, una sopa de betabel, además de albóndigas rellenas, ensaladas, ganso asado con crema agria y una papilla espesa conocida como kutya. Por supuesto el tradicional vodka ruso o una copa de champagne siempre son buenos acompañantes.

La borsch es una sopa de remolacha tradicional de Rusia y Ucrania. (Foto: LarisaBlinova/Getty Images)

¿Qué se sirve de cenar en Francia durante la Navidad?

La gastronomía francesa es una de las más diversas en Europa y la cena navideña no se queda atrás en cuanto a la oferta de platillos. La entrada suele ser un foie gras (hígado de pato u oca) y una buena tabla de quesos franceses.

El pavo es un platillo fuerte habitual y suele prepararse con castañas asadas, manzana, pasas y ciruelas. Otra opción es el pollo al vino y aunque toda la cena es deliciosa, el postre es una de las estrellas pues el Bûche de Noël es tradicional y su historia se remonta a la Edad Media. Se trata de quemar un tronco grande para “expulsar a los malos espíritus” y se sirve un pastel de chocolate con crema de mantequilla. Algunas familias también sirven castañas confitadas y, por supuesto, los deliciosos macarons.

En Navidad los italianos cenan…

En Italia hay marcadas diferencias entre el norte y el sur de la península. Por ejemplo, en el norte se sirve bacalao con polenta y un plato de carne hervida en salsa de rábano picante. También una ensalada de verduras y pescado.

Por su parte, en el sur la comida típica es más mediterránea: desde ñoquis de sémola con salsa de salchichas, hasta espagueti con anchoas, o almejas.

¿Qué cenan en Navidad en Japón?

Sin duda uno de nuestros datos favoritos es la inusual cena de Navidad japonesa pues de los 70 a la fecha se sirve pollo frito de KFC. Sí, en serio.

La costumbre inició porque la cadena restaurantera estadounidense lanzó una campaña de marketing muy fuerte en estas fechas, promocionando su pollo frito como una opción ideal para las fechas, más aún pues Japón no es un país católico, entonces la Navidad no representa lo mismo que en México, Europa o países católicos.

Ahora, las familias japonesas compran su cubeta de pollo y se reúnen el 24 de diciembre para cenar juntas como una forma de celebrar una “Navidad moderna”.

En Japón es tradición comer pollo frito de KFC en Navidad. (Foto: Yuichi Yamazaki/Getty Images)

¿Qué se cena en Argentina durante la Navidad?

Como sabes, en el hemisferio sur del mundo ahorita es un caluroso verano, por lo que Navidad es una fecha ideal para hacer actividades al aire libre.

En el caso de los argentinos, las familias se reúnen para hacer un asado que, valga decirlo, no es cualquier cosa e incluso nos atreveríamos a decir que es de los más ricos que puede haber (si los regios y los argentinos se reunieran, seguramente sería una gran fiesta con carne bien preparada).

La ceremonia del asado en Argentina (sí, es un momento de reunión, de preparación y de fiesta) inicia con quesos, embutidos, choripanes y empanadas, mientras se prepara la carne que puede ser entraña o bife, es decir, carne roja jugosa, tierna y de muchísima calidad.