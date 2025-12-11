La revista TIME, la IA y las últimas 10 ‘Personas del Año’

Entre los personajes incluidos en la lista están Jensen Huang, presidente de Nvidia, y Mark Zuckerberg, CEO de Meta.

“‘Persona del Año’ es una forma poderosa de centrar la atención del mundo en las personas que dan forma a nuestras vidas. Y este año nadie ha tenido un impacto mayorque las personas que imaginaron, diseñaron y construyeron la IA”, dice Sam Jacobs, periodista de TIME , en una carta a los lectores.

¿Por qué TIME nombró a los creadores de la IA como Persona del Año 2025?

Jacobs asegura que el grupo de personas consideradas “arquitectos” continúa “asombrando y preocupando a la humanidad”, así como “transformando el presente y trascendiendo lo posible”.

Este número especial de Persona del Año incluye dos portadas ilustradas por Peter Crowther y Jason Seller y el artículo que explica el por qué se eligió a este grupo de humanos que construyen la IA y explora cómo a lo largo de este año ha ido cambiando el mundo, algunas veces de formas “aterradoras”.

Las dos portadas que lanzó la Revista TIME. REVISTA TIME ) (Fotos: vía

A lo largo del texto periodístico, el autor también explora los aspectos preocupantes de la IA, como la muerte de un adolescente de California que se suicidó y sus padres demandaron a OpenAI, desarrollador de ChatGPT, culpando a la empresa por las conversaciones que mantuvo con el chatbot.

También incluye entrevistas con Jensen Huang, de Nvidia, cuyos chips impulsan el auge de la IA, además de inversores en esta tecnología como Masayoshi Son, CEO de SoftBank.

TIME es uno de los medios de comunicación que dieron el paso y decidieron asociarse con empresas de IA para licenciar contenidos y desarrollar nuevas herramientas. Por ejemplo, en junio del año pasado firmó un acuerdo de contenidos con OpenAI que da al creador de ChatGPT acceso a sus contenidos de noticias archivados a cambio de que en las consultas de los usuarios, el chatbot cite y enlace con la fuente al sitio web de la revista.

Lista completa de Personas del Año de TIME en los últimos 10 años

La primera vez que la publicación estadounidense hizo este nombramiento, fue en 1927, al piloto aviador militar Charles Lindbergh, quien completó un vuelo trasatlántico de Nueva York a París en mayo de ese año a bordo de su monoplano ‘Spirit of St. Louis’.

En los últimos 10 años, ellos han sido las Personas del Año según TIME:

- 2024: Donald Trump

- 2023: Taylor Swift

- 2022: Volodimir Zalenzkyy, presidente de Ucrania

- 2021: Elon Musk

- 2020: Joe Biden + Kamala Harris

- 2019: Greta Thunberg

- 2018: The Guardians, periodistas asesinados por realizar su trabajo

- 2017: Movimiento #MeToo

- 2016: Donald Trump

- 2015: Angela Merkel

- 2014: Trabajadores de la salud que combaten el ébola

Con información de Reuters y TIME