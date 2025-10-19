Una obra inédita de Renoir será subastada en París: esto se sabe

Titulado "El niño y sus juguetes – Gabrielle y el hijo del artista, Jean", este cuadro "está estimado entre 1 millón y 1,5 millones de euros, de manera muy razonable", explicó a AFP Christophe Joron-Derem, subastador a cargo de su venta en la casa de remates Drouot.

El lienzo, pintado al óleo y con un formato de 54x65 cm, representa a Jean Renoir, segundo hijo del pintor y futuro cineasta de renombre, sentado en las rodillas de su niñera, Gabrielle Renard, y jugando con unas figuritas.

Es una "obra maestra de la intimidad" del pintor, afirmó Joron-Derem, presentándolo como un cuadro poco común.

"Sólo se conocen dos temas pintados de esta manera por Pierre-Auguste Renoir. Una pintura bastante similar se conserva en las colecciones de la National Gallery of Art de Washington", agregó.

"Este cuadro es una obra muy, muy importante por su formato y por la época en que fue pintado. Se trata realmente de una muestra de la perfecta maestría de Renoir en su arte", dijo Pascal Perrin, historiador de arte especializado en el pintor.

Pintado entre 1890 y 1895, el cuadro perteneció a Jeanne Baudot, única alumna y amiga cercana del artista. Ella lo conservó hasta su muerte, en 1957, en su casa de Louveciennes, en las afueras de París, donde Renoir había instalado su taller.

La obra fue legada posteriormente a su "hijo espiritual" Jean Griot --miembro de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y miembro del gabinete del general De Gaulle, y posteriormente director del diario Le Figaro en la década de 1970-- antes de ser conservada por sus herederos hasta su fallecimiento, en 2011.

"Es un cuadro que nunca salió de la familia, que nunca se había visto y que ni siquiera figuraba en los archivos Wildenstein", una referencia importante en el mundo del arte, precisó el subastador.

La tela ya está autentificada y obtuvo un número de referencia para figurar en el inventario oficial del pintor.