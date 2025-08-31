Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Vida

¿Tienes un michi bebé? Estos son los cuidados básicos que debe tener

Adoptar un gatito bebé implica más que juegos y caricias: la atención médica es importante para brindarle la mejor calidad de vida y expertos explican por qué.
dom 31 agosto 2025 12:00 PM
¿Tienes un michi bebé? Estos son los cuidados básicos que debe tener
.

Si ronroneos y patitas esponjosas te reciben cuando llegas a casa, entonces esto te va a interesar. ¿Adoptaste a un gato bebé o tienes planeado hacerlo? Debes tomar en cuenta que necesitará cuidados básicos para garantizar su bienestar.

Publicidad

En nuestro país, la elección de tener un michi como animalito de compañía va en aumento. Sin embargo, los felinos necesitan más que abrazos, juguetes y amor, también requieren responsabilidad, cuidado y una atención veterinaria adecuada para asegurarle una vida saludable.

Los gatitos son compañeros incondicionales, limpios, observadores y cariñosos… aunque a su modo. Se adaptan fácilmente a distintos espacios, lo que los convierte en excelentes mascotas. De hecho, convivir con un gato puede aportar beneficios emocionales como reducción de estrés, ansiedad y sensación de soledad.

Para que estés preparado para la llegada de tu michi a casa o si ya lo tienes y quieres brindarle la mejor calidad de vida, MSD Salud Animal en México comparte los pasos fundamentales.

Te puede interesar:

mtos-verdades-gatos
Vida

Día Internacional del Gato 2025: Mitos y verdades que debes saber de tu michi

Si en casa hay otros gatos deberás consultar a tu médico veterinario. Los gatos en casa deben tener un esquema de desparasitación externa e interna completo, así como las vacunas que lo protejan de la panleucopenia felina, complejo respiratorio felino, rabia y leucemia viral felina.

Así que si la llegada del nuevo integrante está próxima y tienes otros michis, lo ideal es apartarlo en una habitación con comida, agua, cama y caja de arena hasta que lo lleves a su primera visita con el médico veterinario.

La primera visita al médico veterinario

Antes de sus primeras interacciones con otras mascotas o personas, es esencial que el nuevo michi acuda a su primera consulta para evaluar su estado general de salud y establecer un calendario médico personalizado.

Recuerda, el médico veterinario será el aliado perfecto para identificar signos de enfermedades, llevar un esquema de salud al corriente y garantizar un sano desarrollo de la mascota.

No te pierdas:

que-es-leucemia-felina
Vida

¿Qué es la leucemia felina y cómo proteger a mi mascota?

Desparasitación interna y externa

Los gatitos pueden tener parásitos internos o externos, pues suelen adquirirlos fácilmente a través de su entorno incluyendo el de su madre. Por esta razón, la desparasitación es clave para prevenir problemas gastrointestinales, anemia y otras complicaciones que pueden comprometer su bienestar y el de los demás miembros de la familia.

Vacunación completa

Recuerda que las vacunas nos protegen a todos. A los michis los previene de enfermedades infecciosas graves como la panleucopenia, rinotraqueitis y calicivirus felino, rabia y leucemia viral.

El protocolo de vacunación inicia entre las 8 y 9 semanas de vida y deberá reforzarse conforme a las indicaciones del especialista. Vacunar al michi es sinónimo de protección y contribuye a la salud pública.

No te pierdas:

perros-gatos-preferencia-hogar
Vida

Lomitos vs. michis: ¿cuál prefieren las personas en su hogar?

Publicidad

Tags

Gatos

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad