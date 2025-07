Pero primero lo primero… debes tener en cuenta que una tarjeta de crédito no es una extensión de tu ingreso. El error más común es usarla como si fuera un ingreso adicional y no como lo que realmente es: una herramienta para administrar y respaldar las finanzas de manera estratégica.

“Muchas personas gastan pensando en el límite disponible, sin considerar si podrán liquidar al corte y eso termina afectando su liquidez. Al convertirse en una extensión del ingreso y no en un instrumento de apoyo, hay riesgo de que el pago de intereses absorba recursos destinados al ahorro e inversiones”, explica Octavio Pozos, experto en educación financiera y director de Blue Whale Markets, plataforma de trading de divisas.

Que sí pagar con una tarjeta de crédito y qué evitar

Considera usar tu tarjeta para gastos que tienes planeados y que puedes liquidar al corte, por ejemplo:

Servicios

Boletos de viaje

Tecnología

Compras con beneficios adicionales (por ejemplo, seguros o protección en línea).

Evita usarla en:

Gastos compulsivos

Comidas o cafés del diario

Compras no planeadas

“Esos montos se acumulan y, sin notarlo, pueden restar margen al capital que podría estar destinado a metas más productivas como ahorro e inversión”, explica Octavio.

¿Es mejor tener una tarjeta o varias?

Eso dependerá de ti y de tu disciplina. Tener más de una tarjeta puede ser útil si hay claridad en el manejo financiero. Esto permite diversificar beneficios, como acceder a mejores programas de recompensas o seguros, y construir un historial crediticio más robusto, siempre que los pagos sean puntuales.

Sin embargo, el riesgo está en fragmentar los gastos o perder el control de los pagos. “En lo personal, prefiero tener el número de tarjetas que realmente puedo manejar bien, para que no representen una carga ni interfieran con el ahorro e inversión”, comenta Octavio Pozos.

Cómo usar los meses sin intereses sin morir en el intento

Si acumulas muchas compras a meses sin intereses, puedes comprometer tu flujo futuro

Lo ideal es usar los meses sin intereses en compras que ya estaban planeadas, que hay un beneficio claro al diferir el pago y el plazo es acorde a la vida útil del producto. “No me hace sentido pagar un viaje en 24 meses. Y si acumulas muchas compras a meses sin intereses, puedes comprometer tu flujo futuro”.

Octavio comparte además algunos consejos que ayudarán a mejorar tu score crediticio: gasta menos de lo que ganas, paga el total al corte, usa menos del 30% de tu línea de crédito y sé puntual siempre.

Utilizar bien una tarjeta de crédito no es cosa del otro mundo, sin embargo requiere de estrategia, disciplina y claridad. Toma en cuenta que este instrumento no debe restar espacio al ahorro ni a las inversiones que te ayudarán a construir un patrimonio real. Puede ser un gran aliado, pero no debe reemplazar lo que realmente hace crecer tus finanzas. Ahora sí, estás listo para usarla de manera responsable.