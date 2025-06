¿Tu lomito no es "pet friendly"? Acá las razones y cómo ayudarlo

Al menos un 60% de médicos veterinarios han notado un aumento en problemas de comportamiento y el 57% reporta más signos de miedo en los lomitos, de acuerdo con un reporte de la organización veterinaria británica PDSA (People’s Dispensary for Sick Animals).

Algunas de las razones que pueden influir directamente en el comportamiento de un perro son: miedo, dolor físico no diagnosticado o incluso una nutrición deficiente, explica la Dra. Andrea Bernal, Médica Veterinaria Nutricionista de Maka Recetas. Sin embargo, es importante destacar que un lomito que no se lleva bien con otros no es un perro malo. “Solo se necesita guía, paciencia y las condiciones adecuadas para sentirse seguro”, agrega Bernal.

Otras causas que pueden ocasionar que un perro no sea pet friendly son:

-Falta de socialización en etapas tempranas

-Experiencias negativas con otros perros

-Reacciones derivadas de ansiedad o inseguridad

-Protección de recursos o falta de límites claros

En el caso de lomitos adoptados, especialmente los que provienen de refugios o situación de calle, es común encontrar este tipo de comportamientos. Por ejemplo, el mismo reporte de PDSA señala que el 31% de perros que fueron rescatados tienen doble probabilidad de mostrar miedo.

¿Cómo identificar señales tempranas en tu mascota?

-Evita el contacto con personas u otros animales

-Tiene el cuerpo tenso, gruñen o ladran intensamente

-Se muestra sobreexcitado inseguro en ambientes nuevos

-No responde a señales sociales de otros perros

Cabe destacar que muchos tutores, con buena intención, cometen errores como forzar la interacción con otros perros, gritar, jalar la correa o regañar a su lomito, sin embargo, estas acciones solo agrávame el estrés y la reactividad de la mascota. Al contrario, en lugar de castigarlo, hay que observar las señales y reforzar con cosas positivas como premios o caricias. De ser necesario, el lomito deberá ser llevado con un educador canino certificado.

¿Qué hacer si tu perro no es sociable?

-Crear rutinas que le brinden seguridad

-Reforzar positivamente cada pequeño avance con premios

-No exponerlo a entornos que lo sobreestimen

-Practicar juegos de olfato o actividades de autocontrol

-Consultar con un experto si las conductas persisten o empeoran

No es del todo cierto que los perros deben convivir en manada, pues algunos simplemente prefieren la calma, la distancia o interacciones selectivas. “Comprenderlos desde el respeto y la empatía es el primer paso para ayudarlos a vivir mejor”, agregó la Dra. Andrea Bernal.