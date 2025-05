Sebastião Salgado, el artista del fotoperiodismo, murió a los 81 años

Salgado murió después de que en 2010, cuando trabajaba su proyecto Génesis, contrajo en Indonesia una forma de malaria particular que, tras complicaciones, derivaron en leucemia, según detalló su familia.

"A través del objetivo de su cámara, Sebastião luchó incansablemente por un mundo más justo, más humano y más ecológico", continuaron sus familiares.

El fotógrafo y Lélia Wanick, su esposa, fundaron organizaciones de reforestación. (Foto: Eloy Alonso | Reuters)

Una vida dedicada a la protección ambiental

Salgado nació el 8 de febrero de 1944 en la localidad rural de Aimorés, en el estado de Minas Gerais y tenía la nacionalidad francesa. Por presión de su papá, que era agricultor y ganadero, lo llevó a estudiar Economía y, con una beca, se instaló en París junto con Lélia Wanick, su esposa.

Por ese tiempo, él le regaló una cámara de fotos a Lélia y los viajes de trabajo terminaron por llevarlo a la fotografía a tiempo completo.

En 1969 se exilió en Francia para huir de la dictadura militar con su esposa, con quien tuvo dos hijos. En 1973 comenzó su carrera como autodidacta y trabajó para las agencias Sygma, Gamma y Magnum hasta 1994.

El brasileño viajó por todo el mundo, desde Ruanda y Bangladesh, hasta Guatemala e Indonesia, y en sus andanzas documentó hambrunas, guerras, éxodos y explotación laboral en países en desarrollo.

"Mi deseo, con todo mi corazón y con toda mi energía y toda la pasión que poseo, están en estos 50 años", dijo Sebastião Salgado en la exhibición 'Amazônia', en 2022 en el Science Center de California. (Foto: Mario Tama/Getty Images)

En 1998 formó junto a Lelia Wanick el Instituto Terra y sus últimos años de trabajo los centró en su trabajo en la protección de la naturaleza a través de regeneración de bosques y biodiversidad desaparecidos debido a la deforestación. Este proyecto sumó en 2022 a unos 3,000 propietarios de tierras.

La fotografía de Sebastião Salgado: entre el arte y el periodismo

El trabajo de Salgado se publicó en la prensa internacional y en revistas como Life y Time y tuvo innumerables libros y exposiciones.

Además, junto con Wanick fundó Amazonas Images, agencia dedicada a su trabajo que, con el tiempo, se convirtió también en su estudio.

En una entrevista el año pasado, aseguró que la fotografía es “el espejo de la sociedad” y consideraba el trabajo fotográfico como una interpretación de la realidad y una forma de transmitir la dignidad irreductible de la humanidad.

El brasileño fue uno de los últimos de una generación de fotógrafos tradicionales que imprimían sus fotografías, aunque encontró fácil la transición de la película a lo digital. Aún así, admitió en una entrevista en 2013 que seguía editando sus imágenes a la antigua usanza, utilizando hojas de contacto.

La exhibición 'Amazônia', que se realizó en el Science Center de California en 2022, fue diseñada por Lélia Wanick, esposa del fotófrafo, e incluyó más de 200 fotografías y videos a gran escala montadas en más de 1,200 metros cuadrados de espacio. (Foto: Mario Tama/Getty Images)

"Toda mi vida he intentado hacer mis fotos en total coherencia con mi forma de vida, con mi ética, con mis ideologías, y me he sentido cómodo haciendo mis fotos", dijo en la entrevista previa a la exposición "Génesis" en Londres.

Salgado recibió prestigiosos galardones, como el Príncipe de Asturias y el Premio Internacional de la Fundación Hasselblad.

También fue protagonista del documental nominado al Oscar La Sal de la Tierra, de Wim Wenders, en el que se relató sus viajes a lugares tan lejanos como el Círculo Polar Ártico y Papúa Nueva Guinea, que alimentaron su libro Génesis.

Salgado se convirtió entonces en uno de los fotógrafos más honrados y conocidos del mundo. Su objetivo siguió sagas humanas como éxodos, migraciones, sequías, desplazamientos derivados de guerras y genocidios, registrados en series a las que dedicó muchos años.

Sus fotografías más famosas muestran el lado más oscuro de la vida en comunidades de refugiados y trabajadores de todo el mundo, como las imágenes que captó en 1986 de los mineros de Serra Pelada, en Pará, escarbando en la tierra como si fueran hormigas.

También están, por ejemplo, las que tomó del atentado contra el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en 1981, que son los únicos registros del histórico momento.

