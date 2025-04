Entrevista | Alberto Villarreal y su forma única de explorar el amor y despedida

¿Pero cómo entender estos conceptos que suelen ir de la mano? Lamentamos decirte que no existe una respuesta definitiva. De hecho, el mismo Alberto nos contó la travesía por la que tuvo que pasar para escribir este libro que nace de su propia incertidumbre y confusión sobre el amor, pues incluso le tomó dos años completarlo.

“No entendía muy bien mi relación amorosa, tenía dudas porque me sentía amado, pero desamado (…) había momentos en que abandonaba el libro por meses porque me sentía desbordado”, explica en entrevista con Life and Style. A esto se sumó el hecho de que el autor recibiera peticiones de consejos amorosos por parte de sus lectores y amigos. “Se acercaban a mí y me sentía un poco a la deriva, como que no sabía qué consejo dar y no me sentía un experto en lo romántico”.

Nada nunca termina pero hay que decir adiós de Editorial Planeta se convirtió entonces en un intento de encontrar respuestas, aunque en el fondo sabía que no iba a encontrar algo concreto. “Entre más investigaba, leía, buscaba y escuchaba, más complejo se volvía todo (…)”, explica sobre el libro que se erige como una exploración del amor y la despedida, y que, sin la pretensión de ofrecer soluciones definitivas, abraza la incertidumbre.

“No solo se trata de eso; esta obra además busca hacer las paces con ese recuerdo, de entender que, de nuevo, nada nunca termina, pero nos toca tomar la decisión de avanzar y que el recuerdo no nos afecte”, agrega el escritor y promotor de libros de 30 años.

El título adecuado

El proceso para ponerle nombre a un libro que refleje la esencia del mismo se dio prácticamente en automático, pues Villarreal revela que, si bien tenía en mente otras opciones, él y su equipo editorial se percataron que la frase “Nada nunca termina, pero hay que decir adiós”, se repetía bastantes veces a lo largo de la obra.

Esto resuena con lo que el autor piensa sobre el amor y las rupturas: “Nunca hay un solo fin. Tenemos muchos finales, desde la primera pelea, la primera vez que se termina una relación, la última vez que se ven… Luego, probablemente pase el tiempo y años después pasas por el restaurante donde tuvieron la primera cita y todo regresa”

¿Qué esperar en el libro?

Si bien Alberto Villarreal es conocido por su faceta narrativa, Nada nunca termina pero hay que decir adiós representa su incursión en el ensayo, un género que le permitió gran flexibilidad y con el cual se sintió muy cómodo.

“Aquí pude hablar de todo. En el libro hay un par de poemas, algunas entradas de diario, conversaciones con amigos… Básicamente puedo hacer de todo”, lo cual convierte este titulo en una obra personal, reflexiva y sobre todo, honesta.

Las recomendaciones de Alberto Villarreal para seguir reflexionando sobre el amor y la despedida: