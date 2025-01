Lo que podemos aprender de ‘Severance’ en nuestro trabajo, según la psicología

A ver, a ver, recordemos que la serie de Apple TV+, que recién estrenó su segunda temporada, imagina un mundo en el que los empleados de una empresa llamada Lumon Industries se someten a un procedimiento quirúrgico que les ayuda a separar por completo su trabajo de sus vidas personales, y aunque la idea podría parecer increíble en la primera temporada vemos que en realidad esa aparente libertad es más bien una especie de prisión para las personas dentro del espacio laboral.

Qué dice la psicología de ‘Severance’ (y el tremendo éxito que tuvo la serie)

En un artículo publicado por el psicólogo Alex Snider, quien se especializa en realizar estrategias de equipo de trabajo para el gobierno de Estados Unidos y ha trabajado en el Departamento de Estado y el Senado de su país, el experto analiza algunos detalles de Severance y lo que dice la trama de los espacios laborales actuales.

“Como toda gran distopía artística, Severance no es únicamente entretenimiento, es un espejo que refleja verdades incómodas sobre nuestros propios espacios de trabajo”, explica Snider y desmenuza tres importantes lecciones que pueden aprenderse de la estrategia de Lumon Industries sobre separar de forma tan tajante la vida de sus trabajadores.

Construir un equipo debe ser auténtico.

¿Recuerdas la fiesta de bienvenida que se realiza dentro de Lumon para nuevos empleados? Es más el seguimiento de un manual y no tanto un interés real por conocer y crear un ambiente de confianza con el equipo de trabajo. Incluso se muestran los momentos incomodísimos de sonrisas forzadas o el rarísimo (y vacío) discurso de Mark (Adam Scott).

Tener un propósito.

En la serie, explica Alex Snider, los empleados son números que no entienden su significado e importancia dentro de la empresa y solo “persiguen” recompensas rarísimas (como fiestas con waffles). “En la vida real”, asegura el experto, “los empleados prosperan cuando ven que su trabajo contribuye a algo más grande”. De hecho, el reconocimiento vinculado a resultados significativos fomenta el compromiso y la satisfacción.

Personas deshumanizadas deshumanizan a otras personas.

Harmony Cobel, la jefa de Lumon (interpretada por Patricia Arquette) es, como señala Snider, “un recordatorio de que un trato inhumano en la cima laboral desciende en cascada hasta las bases: personas heridas hieren a otras personas”.

Ok, ok, no todos los jefes o jefas son tan temibles como este personaje, pero sí hay quienes sucumben a la presión. “Romper este ciclo requiere redefinir el liderazgo para apoyar el bienestar de los empleados y su sentido de pertenencia, no solo su eficiencia”.

‘Severance’ temporada 2: su estreno y elenco

El primer episodio de la nueva temporada se estrenó el 17 de enero pasado a través de Apple TV+ y el resto de los episodios se estrenarán cada viernes.

Además de Adam Scott, como Mark -el protagonista-, el elenco completo vuelve ene sta segunda temporada, que incluye a Patricia Arquette, Dichen Lachman, Michael Chernus, Christopher Walken y Jen Tullock.

Y, por supuesto, se unen nuevas estrellas. Por ejemplo, Gwendoline Christie, Bob Balaban, Merrit Wever, Ólafur Darri Ólafssonn, Alia Shawkat y John Noble.