Qué hacer en CDMX este fin de semana: 9 y 10 de noviembre

EL REGRESO DE JORGE TELLAECHE A LAS GALERÍAS

El artista plástico y muralista, Jorge Tellaeche, inauguró esta semana GOODBYE FRIEND, su nueva exposición y la primera desde 2019. Durante la conformación de esta colección, el artista exploró una parte muy personal que lo llevó a abandonar ciertos miedos y, con ello, abrazar la transformación personal.

A lo largo de la serie de 25 obras en diferentes formatos, el artista utiliza capas de colores y gradientes que le dan profundidad a las piezas. Además, creó un mural para Maison Celeste.

Jorge Tellaeche inauguró su exhibición en la galería Maison Celeste, en la Roma Norte. (Foto: Cortesía)

La exposición nos confronta con la dificultad de decir adiós, incluso a aquello que nos lastima. Para representar el miedo en distintas manifestaciones, Tellaeche utiliza a la serpiente, mientras que otros mensajeros, como las libélulas, representan la guía a nuevas etapas de la vida.

“Esta exposición sin duda es catártica porque transmite cómo me sentía, la ansiedad física, mucho miedo de no sentirme incluso capaz de poder hacer esta exposición y terminarla y, muchas veces, querer tirar la toalla. Pero poco a poco fui teniendo estos mensajes que me fueron llevando a la meditación, más al ejercicio, más hacia esa evolución de no sentirme solo, de entender que sí hay gente que está viendo por mi bien”, dijo el artista sobre esta nueva colección.

Dónde: Maison Celeste, Yucatán 96, Roma Norte.

Maison Celeste, Yucatán 96, Roma Norte. Fechas: Del 13 al 26 de noviembre.

EL ÚLTIMO SURREALISTA LLEGA A BELLAS ARTES

Siempre que la obra de un artista como Alan Glass visita México es motivo de celebración, más aún cuando el creador mantuvo una profunda relación con nuestro país (que ya de por sí es surrealista por sí mismo).

La exhibición Alan Glass. Sorprendente hallazgo está formada por tres secciones:



Bitácora de viaje: una introducción al artista.

Objetos de afinidad: un atlas de ensamblajes.

El jardín de las diosas.

Alan Glass en el Palacio de Bellas Artes. (Foto: INBA)

Estas secciones, en conjunto reúnen un total de 125 piezas, entre dibujo, pintura, ensambles y videos, provenientes de 13 colecciones públicas y privadas y son una muestra bastante completa de la diversidad de afinidades artísticas, literarias y espirituales que influyeron en la obra del artista canadiense.