Cómo vivir el duelo de una mascota

El duelo por la pérdida de una mascota es tan real como el duelo por cualquier otro ser querido, y es crucial darse tiempo para vivirlo y asimilarlo. “La recomendación es que el tutor y/o la familia se permita brindarle una despedida digna para rendirle tributo a su mascota y darle el último adiós”, señala Adrián Rodríguez-Granada, general manager de Pets in the Sky -empresa de servicios funerarios para mascotas-, en entrevista para Life and Style.

En este sentido, la familia puede hacer un “ritual de despedida” para su mejor amigo peludo antes del proceso de incineración, una práctica que se ha vuelto común para tener a la mascota “cerca”, y que a su vez apoya a la salud pública. Pero ¿cómo hacer este tipo de despedida? “El duelo es muy íntimo y personal, por eso lo ideal es que la familia haga lo que nazca de su corazón; desde escribirle una carta, hacerle un dibujo, dedicarle unas palabras. La idea es permitirse que las emociones salgan para hacer que el duelo sea más ligero”, agrega el especialista.

Entre las etapas más comunes del duelo tras la pérdida de una mascota se encuentran: negación, enojo, depresión, frustración, tristeza, culpa y aceptación. Sin embargo, no todas las personas pasan por todas las etapas o en un orden en especifico. Cada persona lo vive a su manera y ritmo.

En el caso de la culpa, es común que el tutor de la mascota experimente este sentimiento si viene de un proceso de haber tomado la decisión de aplicar la eutanasia a su mejor amigo de cuatro patitas. “Esto suele ocurrir cuando el animal presenta una mala calidad de vida o una enfermedad terminal y el dueño ya hizo todo lo posible por mejorar su estado de salud y los pronósticos no son favorables”, comenta Adrián Rodríguez-Granada.

La principal recomendación del especialista en este caso es que la persona trate de comprender que se trata de un proceso que nace desde el amor para evitar el sufrimiento de la mascota. “Ver como un privilegio el poder terminar con el sufrimiento de un ser vivo al que amamos tanto y que nos ama tanto y ayudarlo a trascender. Soltar y dejar ir también es un acto de amor cuando la mascota está sufriendo y decir ‘Hice lo correcto cuando llegó el momento correcto de decirle adiós’”, explica.