¿Por qué nos apasiona el terror? La ciencia responde

Todos conocemos a un aficionado de las emociones fuertes, las cuales pueden experimentarse de distintas formas. De las moderadas como sería un libro o una película de terror, las de intensidad media como son las casas embrujadas, montañas rusas o torres de caída en los parques de diversiones, a las extremas como el salto en paracaídas. Un gusto que para nada es casualidad.

Cuando tenemos miedo nuestros cuerpos liberan sustancias químicas que pueden hacernos sentir bien en las circunstancias adecuadas Margee Kerr, sociológa.

Así lo explica la socióloga y autora de Scream: Chilling Adventures in the Science of Fear, Margee Kerr . “Cuando tenemos miedo nuestros cuerpos liberan sustancias químicas que pueden hacernos sentir bien en las circunstancias adecuadas”. ¿Pero cuáles son éstas? Aquellas en las que nuestro cerebro sabe que no hay peligro.

“Nuestro cuerpo es una máquina refinada y bien engrasada que continuamente se prepara para luchar o huir”, asegura la especialista. “Entonces, si estamos en una situación en la que sabemos que estamos a salvo, hay que verlo como una manipulación de nuestras respuestas y disfrutarlo. Es similar a un estado de alta excitación, no sexual, pero como cuando estamos felices, riendo, emocionados o sorprendidos. Esas firmas químicas se parecen a cuando tenemos miedo; es solo un contexto diferente”.