Drinks with a view en CDMX y otros planes para este fin de semana

Qué hacer en CDMX este fin de semana: 12 y 13 de octubre

Como cada fin, acá te compartimos algunas recomendaciones para estos días. ¿Vamos?

EL MUNDO DE OZ EN EL W MEXICO CITY

Falta muy poquito para que se estrene la nueva película de Wicked y ¿por qué no? Ese clásico es el pretexto perfecto para una experiencia que podría incluir cena en la Shiz University o disfrutar unos drinks de autor en un speakeasy en el piso 25 del hotel W, en Polanco.

Hace unos días nos lanzamos a la experiencia The Outstandiful World of Wicked que es perfecta no solo para quienes disfrutan de los musicales, también para los fans del Universo del Mago de Oz.

Esta es una colaboración entre Universal Pictures y el W, que con la magia de las brujas Elphaba y Glinda varios espacios del hotel se transformaron.

Son dos experiencias que puedes elegir:

El restaurante temático Shiz University Eatery, ubicado en el 25DOS (primer piso del hotel) con un menú de tres tiempos inspirado en las aventuras de las jóvenes brujas en su escuela mágica. Aquí los estudiantes de la universidad son los protagonistas: ellos son quienes llevan la comida y quienes bailan alrededor de las mesas en un acto de magia bastante entretenido.

Del menú del restaurante, te recomendamos el Shizppetizers (hummus de jitomate, cilantro, pistaches, cebollín y betabel asado) y para el plato fuerte nuestro favorito fue el Floating Over Oz Short Rib, una carne suavecita y muy bien lograda de costilla braseada con cremoso de elote amarillo y brotes de cilantro.

Para el postre, no lo dudes ni tantito: el Prase Oz! Cheesecake es riquísimo, se trata de una paleta de cheesecake rellena de fresa, pétalos y papel de oro que nos encantó. Eso sí, es importante decirte que en esta zona solo hay soft drinks y es un ambiente muy familiar, así que puedes ir con amigos, familia y, por supuesto, con niños.

Cheescake del menú de restaurante 25DOS y coctel de bienvenida del speakeasy. (Foto: Ana Estrada)

Si lo que quieres es una experiencia para adultos con una vista increíble, entonces la segunda opción te queda perfecta.

Se trata del speakeasy Fantaboulous Oz Club al que, como te decíamos, solo puedes acceder siguiendo el camino amarillo por un pasaje secreto del hotel.

Eso sí, se tienen que decir unas “palabras mágicas” para entrar a la suite presidencial EWOW en el piso 25 completamente transformada en un bar con una vista impresionante de la ciudad (no exageramos).

Por supuesto, el menú de cocteles de autor también están inspirados en la película y todo el tiempo hay música en vivo con un DJ residente. Además, todo está perfectamente planeado: desde la decoración como si fueran las habitaciones de Elphaba (tonos verdes y oscuros) y de Glinda (tonos rosados y dorados).

Nuestra recomendación de drinks: el coctel de bienvenida de whisky, aperol, licor de plátano y jugo de piña (créenos, es una muy buena combinación) y el Quadling Mist, una mexcla de whisky, canela y anís estrella con jugo cítrico y, el toque especial, fruta de la pasión y carbón activado.