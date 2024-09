Andrea Hernández Vega, la única fotógrafa mexicana en Studio Harcourt de París

Por el lanzamiento de HONOR 200 Series en México, entrevistamos a Andrea Hernández Vega, la única fotógrafa mexicana que es parte de Studio Harcourt, el célebre estudio de fotografía de retratos parisino que aceptó colaborar con la marca global de tecnología para crear el Motor de Retrato IA de HONOR.

Sólo para que quede súper clara la importancia de Studio Harcourt: es uno de los estudios fotográficos más exclusivos e influyentes en el mundo. Desde 1934 se ha dedicado a retratar a personajes destacadísimos de la historia, desde el diseñador John Galliano o Jean Paul Gaultier, hasta actrices como Marion Cotillard y Monica Bellucci.

Andrea Hernández Vega: la fotógrafa mexicana en Studio Harcourt

Para la fotógrafa mexicana, lo más importante para ser parte de Harcourt es importante, además de la creatividad, “ser muy riguroso”.

Esto nos dijo en entrevista:

Life and Style (L&S): El retrato es una de las disciplinas fotográficas más complejas. ¿Cuál es tu mejor consejo para hacer un buen retrato?

Andrea Hernández Vega (AHV): Observar, escuchar y conectar con la persona que se va a fotografiar es esencial. Tratar de comprender al máximo su personalidad rápidamente para poder imprimirla en la imagen. Así las decisiones que uno va tomando durante el shooting son acordes al modelo.

L&S: Tu formación en psicoanálisis, ¿qué herramientas te ha dado para interactuar con los protagonistas de tus retratos?

AHV: Me ha dado muchas herramientas. El psicoanálisis me ha acompañado desde muy joven en mi carrera de Ciencias de la Comunicación y después en la maestría de psicoanálisis. No sólo lo he estudiado, también me he analizado. Eso ayuda mucho. Me ha permitido escuchar y ver más allá de lo que muestran o dicen mis modelos.

Por ejemplo, con respecto a su imagen. O saber manejar egos sobredimensionados y aprovecharlos para obtener un retrato fuerte. El camino de mi vida al lado del psicoanálisis ha influido en mi forma de interactuar con las personas en general y cuando hago un retrato, pienso que me ha permitido acercarme a ellas tratando de comprender lo que cada quien es con respeto y sabiendo que cada modelo es único.