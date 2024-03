The Cal 2024: cómo Prince Gyasi creó el calendario más importante del año

Amanda Gorman: ‘El Proyecto’ de la poesía (y la representación)

El 20 de enero de 2021, apenas unos minutos antes del mediodía, Amanda Gorman se convirtió en una estrella mundial.

“Mientras tengamos nuestros ojos en el futuro, la historia tendrá sus ojos puestos en nosotros”, decían los versos de “The Hill We Climb”, el poema que recitó aquella mañana ante decenas de miles de personas. Era la toma de posesión de Joe Biden, pero fue Gorman quien se adueñó del escenario.

Nacida en Los Ángeles en 1998 y elevada tras aquella seminal fecha a categoría de líder generacional, la decisión de Prince Gyasi de contar con Amanda Gorman para el Calendario Pirelli 2024 fue sencilla.

“El mensaje que nos deja el trabajo de Gyasi es que debemos seguir adelante, que necesitamos permanecer unidos como comunidad, algo que está muy en línea con mis valores. Su trabajo ha sido siempre muy poético”, dijo la poetisa a Life and Style desde Londres y durante la presentación mundial de The Cal sobre una imagen en la que comparte escenario con otra escritora, Margot Lee Shetterly, autora de Hidden Figures, The Story of the African-American Women Who Helped with the Space Race.

En 2021, Amanda Gorman se convirtió en la persona más joven en participar en la toma de posesión de un presidente de Estados Unidos, tras ser elegida por el propio Joe Biden. Irreverente y referente generacional, su voz también resuena en ‘The Cal’.

“La fotografía”, añadío Gorman, “es un reconocimiento directo de que me apoyo en el hombro de mucha gente. Dice que gracias a personas como ella he podido llegar a la posición que hoy tengo”. Comprometida con la delicada situación política que atraviesa Estados Unidos desde hace una década, para Gorman, el calendario “sobrepasa las barreras del lenguaje”.

“Cualquiera que vea el calendario, sin importar de dónde es, va a recibir una muy valiosa información. Lo visual permite congregar a una mayor audiencia sobre asuntos como la nacionalidad, la raza, el lenguaje… Las imágenes siempre tienen un impacto global porque trascienden los límites”. Quizá por eso, aseguraba, “escribir es hoy más urgente que nunca”.