World Press Photo y comida rica en el Centro: qué hacer en CDMX este finde

De shopping y cerramos con mezcal

Esta guía de recomendaciones de finde es (como ya te habrás dado cuenta) una stan account del Centro Histórico y aprovechando la vuelta, no podemos dejar de recomendar visitar Barrio Alameda para conocer proyectos de diseño pequeñitos y de muy buena calidad y, como bien adelantamos, rematar con un mezcal.

Algo que nos encanta de este lugar es que puedes encontrar desde bazares de ropa hasta marcas locales de joyería masculina y después de recorrer el edificio (que es bastante amplio y con arquitectura Art Decó pues fue construido en 1920 y restaurado hace unos años) vamos a aterrizar en Mezcalería Mundana.

Es un lugar pequeñito, la atención es buena (aunque de pronto pueden tardar en atenderte siempre son amables) y hay un secretito delicioso que no puedes perderte: pide sus ensambles, que son una mezcla de varios mezcales que, de verdad, no tienen pierde. Eso sí, no esperes que te den rodajas de naranja, acá cada copita de mezcal va acompañada de tomate verde puesto que su acidez ayuda a balancear mejor el paladar después de cada traguito.

Si prefieres algo menos fuerte, también hay cocteles. El que lleva jengibre y ciruela es un win-win.