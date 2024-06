Opinión | Una huella compartida

Así que, ¿cómo comienza uno a desarrollar una relación con estas ideas? Incluso si nunca has reflexionado profundamente sobre tu relación con el diseño del futuro o explorado las dimensiones económicas, sociales o ambientales de tu vida personal o profesional, considera esto como una invitación a profundizar.

Cierro con una palabra que vive como la brújula de mis acciones individuales y en mi rol como una líder consciente: Ubuntu. Este concepto adoptado en Sudáfrica se refiere al respeto por uno mismo y por los demás, entendiendo que todos tenemos un vínculo humano universal, una interconexión que nos permite resolver problemas colectivos cuando estamos en sintonía. Yo lo traduzco a un simple “soy, porque somos”.

Como sucedió con el tráfico y la contaminación vehicular durante la pandemia, cuando suficientes personas adoptamos una perspectiva compartida y modificamos nuestro comportamiento individual, los cambios radicales pueden ocurrir, incluso en un corto período de tiempo.

______

**Acerca de la autora: Durante los últimos diez años, Ingrid ha trabajado para empresas de tecnología como Google, Waze y Mercado Libre. Una maestría en Social Business and Entrepreneurship por parte de la London School of Economics le ha permitido profundizar sus conocimientos en el mundo del impacto, mismos que comparte en su rol como profesora y mentora de Google for Startups y en el comité de impacto de Endeavor.