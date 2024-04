Interpol en el Zócalo y Mariana Enríquez en la UNAM: qué hacer en CDMX este fin

Qué hacer en CDMX este fin de semana: 20 y 21 de abril

Concierto de Interpol en el Zócalo

Un evento súper anunciado y que obvio solo no se enteraron las personas que viven debajo de una piedra. La banda que interpreta “Rest My Chemistry” o “No I in Threesom” se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México en un concierto gratuito que iniciará a las 19:00 horas este sábado 20 de abril.

El concierto lo abrirá Water From Four Eyes, un dúo estadounidense de indie rock y se espera que el Centro de la Ciudad esté completamente lleno, así que te recomendamos llegar con anticipación.

Si no te quieres meter entre la multitud, pero de todas formas quieres disfrutar el concierto, se instalarán pantallas gigantes en las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez.

Y mientras llega la hora, aquí algunas canciones de Interpol que nos encantan: