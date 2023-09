Los signos zodiacales más infieles en México

De acuerdo con datos de Gleeden, plataforma especializada en encuentros extramaritales, los signos más infieles en México son capricornio y tauro en hombres y capricornio y acuario en mujeres.

El signo zodiacal más infiel y que coincide en ambos sexos es capricornio. Según la astrología, las personas tienen una naturaleza despreocupada por lo que traicionar no es un gran problema. No se arrepentirán de haber engañado y no se preocuparán de cómo pueden afectar sus acciones a la vida de alguien más.

Los capricornio son inteligentes, discretos y saben ocultar sus deslices, por lo que tardarán mucho en descubrirlos. Si esto último ocurre, intentarán justificarse, pero en su defensa solo se tratan de traiciones físicas y no emocionales. Es decir, solo buscan una aventura extra matrimonial para romper con la rutina.

En el caso de tauro, gusta de tener parejas románticas y hedonistas, aunque si bien puede tener relaciones clandestinas, deben ser verdaderos retos para que pueda olvidar el amor que tiene por su pareja.

Las personas que pertenecen a este signo zodiacal son amantes concretos y sensuales, y son atraídos por encuentros extra matrimoniales con personas que les han coqueteado y con las que se sienten correspondidos.

Por su lado, acuario no puede esquivar las tentaciones debido a su naturaleza. Cuando están en una relación suelen desconectarse fácilmente de la persona con la que están. Normalmente no suelen comprometerse del todo, por lo que buscan involucrar sus sentimientos con quienes están dispuestos a aceptarlos como son.

¿Qué ocupación tienen los hombres más infieles?

Suelen ser ingenieros o tienen un puesto ejecutivo o administrativo. En el caso de las mujeres que buscan una aventura son amas de casa, secretarias o asistentes.