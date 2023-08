¿Qué hace a un nombre bonito? La ciencia explica esto

La belleza de los nombres es subjetiva, pero la ciencia ha identificado ciertos nombres que son universalmente considerados atractivos. Un estudio realizado por My 1st years en colaboración con el profesor Bodo Winter de la Universidad de Birmingham reveló los nombres más bellos en el Reino Unido y Estados Unidos. Muchos de ellos seguro ya los has escuchado y hasta los has pensado usar para tus hijos.