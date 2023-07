Española habla de cómo un detalle en México la hizo sentir maravillosa

Su experiencia, aunque sencilla nos pone en perspectiva sobre el trato que debe darse a los migrantes en el momento que vivimos en el mundo y más en México donde diariamente miles de personas se desplazan con el propósito de cambiar su lugar de residencia para encontrar una vida mejor.

El relato de Alba Messa, @albamessa inicia: "Me acaba de pasar una cosa bien hermosa". "Acababa de llegar yo a mi departamento y de repente me llaman a la puerta y era mi vecina, que sabe que me acabo de mudar, llevo un mes nada más, y me traía un post-it con su nombre y su teléfono", narra en su video por medio de la red social.

"Y me dice: nada, simplemente quiero que tengas mi teléfono. Yo llevo cuatro años viviendo en este edificio, soy de fiar, no sé cuál es tu contexto, pero sé que llegar a otro país y no tener una red puede ser complicado", continua en su narración.

"Y sólo quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites, ten mi teléfono. Y ya", narra la usuaria, quien agrega en un tono muy emotivo: "La verdad he tenido que disimular que me emocioné tantito, está muy hermoso. Me siento muy agradecida, hay gente maravillosa en el mundo", concluye.

Estos detalles han generado muchas reacciones por la forma en que fue tratada y la empatía que esto genera con los que van llegando. ¿A ti qué te parece?