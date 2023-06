La "camisa del metro": la tendencia de redes sociales para evitar el acoso

"Si quieres evitar miradas indeseadas mientras llevas ropa bonita en el metro, no te olvides de tu camisa de metro. Es la forma más efectiva de evitar miradas indiscretas", explica una usuaria en un vídeo de TikTok. Otra usuaria de Nueva York menciona en su vídeo que puedes quitarte la camisa una vez que llegues a tu destino.

Aunque con su notable diferencia, con las vestimentas tradicionales del islam, esto tiene un juego de cubrir el cuerpo para evitar ser vista, por lo que usuarias han comentado que ni así han logrado evitar el acoso callejero.

"Voy a decir que ya no sé si funciona. Creo que en este punto a los chicos les da igual, porque he estado fuera durante una hora y me han silbado tres veces y estaba tapada", ha señalado otra usuaria .

Esta discusión sigue en redes sociales, todo a partir del deseo de mujeres que exigen poder realizar cualquier actividad sin ser abordadas por hombres en los espacios públicos con insinuaciones sexuales.