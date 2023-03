La explosión tecnológica de los últimos años ha venido acompañada de grandes beneficios, pero también ha tenido serias consecuencias. Podría pensarse que el tecnoestrés es una de ellas. Por eso, uno no puede sino sorprenderse que el término realmente fue acuñado en un lejano 1984 por el psiquiatra Craig Brod para su libro Technostress: The Human Cost of the Computer Revolution. Su definición es, por consiguiente, más compleja de lo que muchos podrían anticipar.