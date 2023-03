La Interpol busca soluciones para operar en el metaverso

Las lagunas son lógicas. Como prueba el internet, que a pesar de tantos años en operaciones, no ha sido capaz de encontrar la anhelada estabilidad legal. Fraudes, acoso, sustitución de identidad… la lista es absurdamente larga y sólo parece seguir creciendo con el tiempo. La Interpol no quiere que esta historia se repita.

Los delincuentes son sofisticados y profesionales

“Los delincuentes son sofisticados y profesionales para adaptarse muy rápidamente a cualquier herramienta tecnológica nueva que esté disponible para cometer delitos”, aseguró el secretario general de Interpol, Jurgen Stock, reportó BBC . “Necesitamos responder a eso. A veces, los legisladores, la policía y nuestras sociedades se están quedando un poco atrás”.

Dilemas metaversales

¿Hace ruido un árbol al caer si nadie está ahí para escucharlo? Este viejo cuestionamiento nunca se había sentido tan actual como ahora que estamos ante las puertas del metaverso. En este caso sería: si un crimen no sucedió en el mundo real, ¿realmente sucedió? Ni siquiera las autoridades saben qué decir al respecto.

Tal es el caso del Dr. Madan Oberoi, director ejecutivo de tecnología e innovación de Interpol, quien declaró que en este nuevo mundo virtual “hay delitos en los que no sé si todavía se pueden llamar delitos o no. Si miras las definiciones de estos crímenes en el espacio físico y tratas de aplicarlas en el metaverso, hay una dificultad. No sabemos si podemos llamarlos un crimen o no, pero esas amenazas definitivamente están ahí, por lo que esos problemas aún no se han resuelto”.

Sus dudas se deben a que las primeras exploraciones metaversales no han sido gratificantes para muchos. De hecho, son muchos los que piensan que el mundo digital está resultando peor que el nuestro, ya que los usuarios han aprovechado el anonimato que les brindan sus avatares para cometer toda clase de atrocidades. Golpes, robos, violaciones… situaciones que nunca haríamos en el plano físico se tornan cada vez más recurrentes en el tecnológico.

El problema radica en que por extraño que suene, estos ataques suceden sin suceder. Casi como decir que matar a un personaje no jugable dentro de un videojuego debía ser visto como un asesinato, pero con la particularidad de que tras los agredidos del metaverso no hay simples algoritmos, sino personas de carne y hueso que padecen con lo ocurrido.