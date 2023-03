Cinco teorías de conspiración más populares en la historia de los Estados Unidos

El área 51

El Área 51 ha generado más teorías de conspiración que quizás cualquier otra instalación militar en el mundo. ¿Cuáles son las razones? Se trata de una instalación militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la cual está ubicada en una zona remota al sur de Nevada. Todo bien hasta aquí, de no ser porque no es accesible al público. No sólo eso, sino que su vigilancia es extrema, al grado que sus empleados llegan en avión y sus imágenes satelitales fueron censuradas hasta 2018. Este secretismo, aunado al hecho de que en 1989, un hombre llamado Robert Lazar dijo a un reportero televisivo que trabajó en tecnología extraterrestre dentro del Área 51 y que además vio fotografía de autopsias de alienígenas. El gobierno lo tachó de absurdo, pero el daño estaba hecho. Fue así como se detonó el rumor de que ahí se resguarda una aeronave alienígena que se estrelló en el área, así como los cuerpos de los tripulantes extraterrestres. Aunque muchos se desencantaron cuando en 2013 las autoridades norteamericanas desclasificaron una serie de documentos en donde se revelan las verdaderas operaciones que se llevan a cabo en las instalaciones, hay quienes están convencidos de que todavía quedan muchos secretos cósmicos por ser revelados. La verdad está allá afuera, o mejor dicho, allá adentro.

El asesinato de JFK

Hay quienes dicen que las políticas antibelicistas y progresistas de John F. Kennedy lo convirtieron en uno de los mejores presidentes en la historia de los Estados Unidos. Este accionar, sin embargo, también le valió numerosos enemigos en las altas esferas de poder. Por esto mismo, es común escuchar que su asesinato perpetrado a manos de Ley Harvey Oswald no corresponde con lo visto por millares de testigos y millones de personas que han recreado el momento a través del tiempo. Un disparo tan complejo que ha sido etiquetado de una bala mágica y que ha suscitado la teoría de conspiración de un atentado perpetrado desde lo más alto. Se pensaba que la liberación de documentos realizada hace unos años disiparía las duda, pero no hizo sino aumentarlas.