Si quieres salir este fin de semana de puente, pero no sabes a dónde ir, el Festival Internacional del Globo 2026 en León, Guanajuato, ofrece una propuesta que incluye paisajes dignos de capturar en tu Instagram, mucha música y una agenda con entretenimiento para todos los gustos.
Escapada exprés a León: fechas, agenda del Festival Internacional del Globo 2026 y más
Este año, el famoso festival celebra su edición 25 y tiene un despegue simultáneo de más de 200 globos aerostáticos procedentes de 25 países.
¿Cuándo y dónde será el Festival Internacional del Globo 2026?
La cita comenzó este viernes 13 y se realizará durante cuatro días, hasta el lunes 16 de noviembre en el Parque Metropolitano, en León, Guanajuato.
Cada día, los visitantes podrán presenciar los despegues de los globos aerostáticos, participar en diversas actividades y cantar a todo pulmón con la agenda de artistas que ofrecerán conciertos.
El despegue inaugural se hizo este viernes a las 06:30 am, pero aún estás a tiempo de llegar para vivir el resto de actividades programadas para estos días.
Artistas que se presentarán en el Festival del Globo 2026
La música también es parte importante de este encuentro y estarán presentes los géneros de cumbia, electrónica, pop y regional mexicano, distribuidos en los días que dura el festival.
La cartelera principal incluye:
Viernes 13 de noviembre: Los Ángeles Azules a las 08:00 pm en el escenario principal.
Sábado 14 de noviembre: Tyson O’Brien a las 09:10 pm y Calvin Harris a las 10:00 pm en el escenario principal.
Domingo 15 de noviembre: Santos Bravos a las 08:00 am, Xavi a las 07:45 pm y Nodal a las 08:30 pm, todos en Main Stage.
Lunes 16 de noviembre: El festival cierra su edición 2026 con actividades aerostáticas.
Otras actividades
Viernes 13 de noviembre: Noche Mágica espectáculo de luz y música a las 07:00 pm en el Aeródromo FIG.
Sábado 14 de noviembre: Inflado y despegue +200 globos aerostáticos a las 06:30 am, clase de salsa a las 08:40 am en el Coca-Cola Stage, Noche Mágica espectáculo de luz y música a las 07:00 pm en el Aeródromo FIG.
Domingo 15 de noviembre: Inflado y despegue +200 globos aerostáticos a las 06:30 am y noche Mágica espectáculo de luz y música a las 07:00 pm en el Aeródromo FIG.
Lunes 16 de noviembre: Inflado y despegue +200 globos aerostáticos a las 06:30 am.
Cómo conseguir boletos
Si ya te animaste a asistir, no te preocupes porque aún hay boletos disponibles. Acá te dejamos el link para que puedas elegir el de tu preferencia.