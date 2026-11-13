Escapada exprés a León: fechas, agenda del Festival Internacional del Globo 2026 y más

Este año, el famoso festival celebra su edición 25 y tiene un despegue simultáneo de más de 200 globos aerostáticos procedentes de 25 países.

¿Cuándo y dónde será el Festival Internacional del Globo 2026?

La cita comenzó este viernes 13 y se realizará durante cuatro días, hasta el lunes 16 de noviembre en el Parque Metropolitano, en León, Guanajuato.

Cada día, los visitantes podrán presenciar los despegues de los globos aerostáticos, participar en diversas actividades y cantar a todo pulmón con la agenda de artistas que ofrecerán conciertos.

El despegue inaugural se hizo este viernes a las 06:30 am, pero aún estás a tiempo de llegar para vivir el resto de actividades programadas para estos días.



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Artistas que se presentarán en el Festival del Globo 2026

La música también es parte importante de este encuentro y estarán presentes los géneros de cumbia, electrónica, pop y regional mexicano, distribuidos en los días que dura el festival.

La cartelera principal incluye:

Viernes 13 de noviembre: Los Ángeles Azules a las 08:00 pm en el escenario principal.

Sábado 14 de noviembre: Tyson O’Brien a las 09:10 pm y Calvin Harris a las 10:00 pm en el escenario principal.

Domingo 15 de noviembre: Santos Bravos a las 08:00 am, Xavi a las 07:45 pm y Nodal a las 08:30 pm, todos en Main Stage.

Lunes 16 de noviembre: El festival cierra su edición 2026 con actividades aerostáticas.