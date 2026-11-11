Virtuoso también habló del “city-maxxing”, el auge de los viajes más largos y con más destinos, que se traduce en contrastes y combinaciones: ir de safari, pero también pasar por una playa, recorrer una gran ciudad o caminar por un pueblo lleno de historia, todo con un ritmo natural.

Tampoco podemos ignorar los viajes familiares, cuyos itinerarios se arman en función de todo el grupo, con actividades que todos puedan disfrutar, desde los más grandes hasta los más pequeños de la casa. Y están también quienes prefieren los viajes en solitario, con intención y propósito, más que como una lista de pendientes por completar.

Los destinos que están llamando la atención

Kioto supera por poco a Tokio como la ciudad más buscada para 2027. (Fotografía: iStock)

Ahora sí, es momento de conocer qué destinos están captando la atención de los viajeros. Como ya adelanté, Asia es el punto por excelencia para América Latina. Estoy segura de que está entre tus destinos por conocer, o de que conoces a alguien que ha mencionado sus ganas de visitar algún país asiático.

Japón es el destino más popular en casi todas las categorías de viajeros. Kioto es la ciudad más popular, apenas por delante de Tokio, mientras que China y Corea del Sur ocuparon los dos primeros lugares entre los destinos en ascenso.

Bali sigue siendo el favorito de los recién casados para la luna de miel, mientras las Maldivas suben posiciones. (Fotografía: iStock)

Bali, también en Asia, se mantiene como el lugar al que todos los recién casados quieren ir para su luna de miel, mientras que las Maldivas subieron posiciones y desplazaron de los primeros lugares a la Polinesia Francesa e Italia.

Principales destinos globales: Japón, Italia, Francia, España y Croacia.

Japón, Italia, Francia, España y Croacia. Principales ciudades: Kioto, Tokio, Madrid, París y Barcelona.

Kioto, Tokio, Madrid, París y Barcelona. Destinos de aventura: Antártida, Sudáfrica, Islandia, Costa Rica y Chile.

Antártida, Sudáfrica, Islandia, Costa Rica y Chile. Mejores itinerarios de crucero: Mediterráneo, Islas Griegas, Alaska, Caribe y Antártida.

Mediterráneo, Islas Griegas, Alaska, Caribe y Antártida. Destinos favoritos para viajar en solitario: Italia, Francia, Japón, Argentina y España.

Finalmente, la motivación para armar maletas y salir del país nunca dejará de ser la emoción por conocer un nuevo destino, seguida de la celebración de algún hito, una luna de miel, pasar tiempo en familia o con amigos, y el descanso y la relajación.