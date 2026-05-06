Una conversación en una pizerría de Nueva York en 2016 forjó la idea de crear Vinos Enteros, ahora posicionada como una de las importadoras y distribuidoras más interesantes que existen en México. Y es que el proyecto no es como cualquier otro, pues está enfocado en ofrecer vinos italianos artesanales excepcionales y acá tenemos algunas etiquetas imperdibles.
Vinos Enteros: el proyecto perfecto para descubrir vinos italianos artesanales en México
Pero no lo decimos nosotros, lo dicen sus fundadores apasionados por el vino Larissa Lawrence y Gonzalo Gout. Ambos comparten a Life and Style más detalles sobre la historia de Vinos Enteros y por supuesto una selección imperdible del amplio portafolio con el que cuentan.
Un momento crucial fue la escena gastronómica en la capital mexicana, que aunque cada vez cobra más fuerza, no había un equivalente en las cartas de vino. “Había una demanda creciente, pero realmente no existía la oferta. Veíamos restaurantes haciendo cosas emocionantes con ingredientes mexicanos y técnicas increíbles, pero sin acceso a vinos del mismo nivel”, explica Larissa.
Por supuesto, las etiquetas comerciales de España, Chile o Argentina no faltaban, pero la presencia de Italia era muy escasa, aún cuando es considerado como el mayor productor de vino del mundo y uno de los países con mayor diversidad de uvas -más de 500 variedades de uvas autóctonas registradas-.
La diferencia de Vinos Enteros de otras importadoras es que apuestan por productores pequeños, familiaes, pero sobre todo conectados con su territorio. Larissa y Gonzalo conocen personalmente a todos los involucrados detrás de cada etiqueta importada. “Todos son proyectos personales, familiares y con mucho arraigo en la región de origen”, agrega Gonzalo.
¿Cómo eligen los vinos para su portafolio?
Es muy fácil: “que sepa rico”, dice Gonzalo Gout entre risas.
También, otros factores esenciales son:
-Que sea un vino artesanal
-Que provenga de bodegas familiares
-Que utilicen uvas autóctonas
En general, lo que. Buscan es “compartir productos culturas, no solo botellas”, agrega Larissa Lawrence.
Etiquetas imperdibles de Vinos Enteros
Dolcetto Superiore - Cascina Corte
Tinto orgánico de Piemonte, fresco y expresivo, con notas de cereza, frambuesa y sotobosque. En boca es equilibrado, con taninos suaves y buen carácter frutal.
-Marida con: pastas, salsas de tomate y carnes blancas.
Langhe Freisa - Cascina Corte
Tinto orgánico de Langhe, de cuerpo medio, con taninos suaves y acidez fresca. Aromas de frutos rojos y notas florales como rosa.
-Marida con: quesos maduros, carnes rojas y pescados grasos como el atún.
Prosecco Superiore – Mongarda
Prosecco orgánico de Valdobbiadene, elegante y sin dosificación. Muy fresco, con notas de durazno y ciruela amarilla, y gran acidez.
-Ideal como aperitivo o con preparaciones ligeras.
Rosso di Montalcino – II Cole di Carli
Tinto de Toscana, elegante y estructurado. Notas de fresa, hierbas y flores, con taninos sedosos y final largo.
-Marida con: pasta, risotto, pollo o platos con hongos.