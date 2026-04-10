Miniguía mundialista: ¿Qué hacer y dónde comer en Los Ángeles?

Hotel Bel Air

Si de hoteles legendarios se trata, esta propiedad de 12 acres ofrece una muestra del verdadero glamour hollywoodense. Los guiños a la vida de las celebridades se perciben en todos los detalles: una arquitectura de estilo residencial, un spa que envuelve con la calidez de sus aromas, una alberca rodeada por palmeras y un restaurante de cocina californiana con influencias mediterráneas que destaca por su impecable servicio sin importar si se elige el comedor principal, la terraza o el bar.

@hotelbelair

DÓNDE COMER

Clark Street Baker

Con cuatro sucursales distribuidas por la ciudad, esta panadería fue fundada en 2014 por Zack Hall, un músico que decidió cambiar la guitarra por las harinas y las masas. Panes salados y dulces preparados con técnicas tradicionales integran un menú en el que destacan los croissants, los roles de canela, los bollos con crema de yuzu, el babka y hasta las conchas y el pan de muerto. También ofrecen un menú de desayunos y comidas con sándwiches, huevos, omelettes, ensaladas, jugos y cafés. ¿En resumen? Un imperdible.

@clarkstreetbread

Mori Nozomi

Reconocido con una estrella Michelin y liderado por la chef Nozomi Mori, este restaurante ofrece un omakase –en una barra para ocho personas– preparado por un equipo femenino. Su estética minimalista enmarca la pureza y el refinamiento de los platillos y pone el foco en la calidad excepcional de los pescados y mariscos que se combinan con productos de temporada que se compran en el Farmer’s Market de Santa Mónica. Chawanmushi, sashimis y nigiris forman parte de un festín en el que, desde luego, no puede faltar un matcha.

@sushimorinozomi

Providence

El compromiso del chef Michael Cimurasti en este restaurante premiado con tres estrellas Michelin es traer a la mesa los mariscos sostenibles más exquisitos preparados con el máximo respeto y una técnica sofisticada. Pescados en las costas de la región y en aguas internacionales, insumos como el cangrejo, el abulón rojo, el callo de hacha y el rape son integrados a un menú degustación que se sirve bajo la supervisión de Donato Poto, copropietario y gerente general del establecimiento.

@providencela