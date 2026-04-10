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Viajes y Gourmet

Miniguía mundialista: ¿Qué hacer y dónde comer en Los Ángeles?

El epicentro del entretenimiento global se ha reinventado una y otra vez. Famosa por sus colinas, palmeras y estudios de cine, cuenta con una tradición deportiva que conquistará a los fanáticos del futbol.
vie 10 abril 2026 05:55 AM
qué hacer y dónde comer en Los Ángeles
W HOLLYWOOD (Cortesía/Getty Images)

DÓNDE HOSPEDARSE

W Hollywood

Si algo se le reconoce a la marca de hoteles W es haber redefinido el concepto de hotel urbano con su mezcla de diseño, energía cultural y bienestar. Para los visitantes, es un refugio y para los locales, un punto de encuentro, sobre todo, después de su reciente remodelación. Su rooftop pool, Café Goldie –un café ideal para los no madrugadores–, el concepto gastronómico THERE THERE –una fusión de sabores asiáticos y latinos– y sus experiencias fitness convierten la estancia en un ritual cotidiano.
@whollywood

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Hotel Bel Air

Si de hoteles legendarios se trata, esta propiedad de 12 acres ofrece una muestra del verdadero glamour hollywoodense. Los guiños a la vida de las celebridades se perciben en todos los detalles: una arquitectura de estilo residencial, un spa que envuelve con la calidez de sus aromas, una alberca rodeada por palmeras y un restaurante de cocina californiana con influencias mediterráneas que destaca por su impecable servicio sin importar si se elige el comedor principal, la terraza o el bar.
@hotelbelair

DÓNDE COMER

Clark Street Baker

Con cuatro sucursales distribuidas por la ciudad, esta panadería fue fundada en 2014 por Zack Hall, un músico que decidió cambiar la guitarra por las harinas y las masas. Panes salados y dulces preparados con técnicas tradicionales integran un menú en el que destacan los croissants, los roles de canela, los bollos con crema de yuzu, el babka y hasta las conchas y el pan de muerto. También ofrecen un menú de desayunos y comidas con sándwiches, huevos, omelettes, ensaladas, jugos y cafés. ¿En resumen? Un imperdible.
@clarkstreetbread

Mori Nozomi

Reconocido con una estrella Michelin y liderado por la chef Nozomi Mori, este restaurante ofrece un omakase –en una barra para ocho personas– preparado por un equipo femenino. Su estética minimalista enmarca la pureza y el refinamiento de los platillos y pone el foco en la calidad excepcional de los pescados y mariscos que se combinan con productos de temporada que se compran en el Farmer’s Market de Santa Mónica. Chawanmushi, sashimis y nigiris forman parte de un festín en el que, desde luego, no puede faltar un matcha.
@sushimorinozomi

Providence

El compromiso del chef Michael Cimurasti en este restaurante premiado con tres estrellas Michelin es traer a la mesa los mariscos sostenibles más exquisitos preparados con el máximo respeto y una técnica sofisticada. Pescados en las costas de la región y en aguas internacionales, insumos como el cangrejo, el abulón rojo, el callo de hacha y el rape son integrados a un menú degustación que se sirve bajo la supervisión de Donato Poto, copropietario y gerente general del establecimiento.
@providencela

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DÓNDE COMPRAR

Rodeo Drive

Reconocido internacionalmente como un destino infaltable para el shopping de lujo, Rodeo Drive es un centro inigualable de moda y cultura. Ubicado en Beverly Hills, está integrado por tres bloques llenos de palmeras donde están presentes más de 100 marcas globales en edificios diseñados por destacadas figuras del diseño y la arquitectura. En la intersección del lujo, la moda y el entretenimiento, Rodeo Drive presenta un vibrante programa anual de eventos especiales que dan la bienvenida a residentes del sur de California y visitantes internacionales para descubrir y disfrutar del excepcional savoir-faire, la artesanía y nuevas experiencias en moda, arte contemporáneo y cultura.
@rodeodrive

QUÉ VISITAR

LA Memorial Coliseum

Para los amantes de los deportes, este recinto es una visita obligada. Fue construido en 1923 como un homenaje a los soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial. Fue sede del primer Super Bowl y fue utilizado en los juegos olímpicos de 1932 y 1984; en la actualidad, es casa del equipo de futbol americano USC Trojans. En 2028 albergará la ceremonia de inauguración de las olimpiadas, con lo cual se convertirá en el primer estadio en la historia en haber sido escenario tres veces de esta justa deportiva.
@lacoliseum

Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas

Uno de los proyectos más ambiciosos de la Academia, este museo abrió sus puertas en 2021 y debe su creación al arquitecto italiano Renzo Piano. Visita obligada para los amantes del séptimo arte, sus salas albergan piezas de vestuario, escenografía y capturan algunos de los momentos más memorables de la historia del cine. Además, tiene un programa de exposiciones temporales, proyecciones, conferencias y talleres que reflejan su compromiso con inspirar el diálogo, la conexión, la fantasía y el descubrimiento.
@academymuseum

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Los Angeles Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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