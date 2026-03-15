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La Casa de la Playa: el lujoso refugio en la Riviera Maya

La Casa de la Playa es un hotel que eleva la hospitalidad a niveles insospechados en la Riviera Maya. Estos son algunos de los detalles que debes de saber acerca de él.
dom 15 marzo 2026 12:00 PM
La Casa de la Playa: reseña de hotel Xcaret
. (Cortesía)

Entre los conceptos de hospitalidad creados por Grupo Xcaret, destaca La casa de la playa, un hotel boutique de 63 suites –todas con vista al mar y alberca privada– que basa su filosofía en la conexión con la naturaleza, la autenticidad cultural y la máxima personalización.

La arquitectura de estética brutalista y líneas puras tiene como telón de fondo el Mar Caribe y una tranquila franja de playa que se antoja perfecta para ver el amanecer cada mañana. Gracias al servicio del equipo de mayordomos, quienes se guían por la máxima bautizada como Exclusively Your Way, los huéspedes pueden planear sus días para disfrutar de todas y cada una de las experiencias que ofrece la propiedad en el terreno de la gastronomía, el bienestar y el descanso.

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Este hotel que funciona bajo el modelo de todo incluido podría ser considerado como un destino gastronómico en sí mismo. Esto es en gran medida gracias a los nombres que se encuentran detrás de sus conceptos gastronómicos. Tuch de Luna, abierto para desayunos y comidas, es un restaurante operado en su totalidad por un equipo femenino y que rinde un homenaje a la gastronomía mexicana gracias a la visión de la chef Martha Ortiz. Centli y Lumbre son dos conceptos que comparten el mismo espacio y que celebran los sabores del norte del país.

Los hermanos Rivera Río, creadores de Koli en Monterrey, confeccionaron dos menús que se sirven en perfecta sintonía. Finalmente, XAL es la creación del chef español Andoni Luis Aduriz. Si bien tiene servicio de desayunos y comidas, por la noche el restaurante sirve un menú degustación que toma elementos de la ruta que cubría el Galeón de Manila integrando sabores de Asia, España y América.

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Muluk Spa es el corazón de la propuesta de bienestar de la propiedad y ha sido reconocido con 5 estrellas por la Forbes Travel Guide. Uno de sus espacios más especiales es el circuito de hidroterapia con vistas inmejorables del Caribe. Por su parte, el gimnasio cuenta con equipos de última generación que son ideales para entrenar en cualquier momento del día, sean ejercicios de cardio o de fuerza.

Al explorar la propiedad, también se puede dar con rincones especiales como la Chocolatería, un espacio abierto las 24 horas del día en el que los bombones creados por el chef Mao Montiel están siempre esperando por quienes deseen disfrutarlas. También está la Cava, cuya amplia selección de vinos –blancos, tintos, rosados y espumosos– fue curada por la sommelier Sandra Fernández y que también está a disposición de cualquier visitante que quiera ya sea una copa o una botella para disfrutar ahí mismo o en su habitación.

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Finalmente, es importante destacar dos beneficios irresistibles. El primero es la posibilidad de visitar cualquiera de los parques de atracciones del grupo durante la estancia o incluso solicitar al equipo la organización de experiencias exclusivas como cenas privadas en cenote o paseos en yate. La segunda es el acceso que se tiene a todos los demás hoteles del grupo en los cuales se puede explorar con total libertad la oferta gastronómica y de entretenimiento.

En pocas palabras, quienes decidan convertir en su casa, así sea por unos días, una propiedad en la que la excelencia redefine los estándares de la hospitalidad, se darán cuenta de que ninguna estancia será lo suficientemente larga para disfrutar de todo lo que en ella se ofrece.

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