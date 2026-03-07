El hotel perfecto para descubrir Melbourne

En el número 25 de la calle Collins de Melbourne se levanta un edificio que marcó un momento histórico de la ciudad. Proyectado por el arquitecto chino-estadounidense I.M Pei –el mismo que diseñó la pirámide del Louvre–, abrió sus puertas a inicio de los años 80 y se convirtió en el mayor edificio de usos mixtos de la época al reunir un centro comercial, cines, oficinas, un club nocturno, estacionamiento subterráneo y un hotel en sus plantas más altas.
El Sofitel Melbourne on Collins, en pleno corazón del distrito financiero, ocupa los 15 pisos superiores del rascacielos y manteniéndose fiel a su origen, es una celebración de la cultura local con un toque del art-de-vivre francés. Basta mirar por sus ventanas para, con las vistas del río Yarra y de la bahía de Port Phillip darse cuenta de que ocupa una de las ubicaciones más privilegiadas de la ciudad. De hecho, durante los días del Australian Open, no hay una mejor alternativa para los fanáticos del tenis.