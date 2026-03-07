Publicidad

El hotel perfecto para descubrir Melbourne

Sofitel Melbourne on Collins destaca por una ubicación privilegiada, sus impactantes vistas, un servicio impecable y el sello francés de una cadena reconocida internacionalmente.
sáb 07 marzo 2026 09:00 AM
En el número 25 de la calle Collins de Melbourne se levanta un edificio que marcó un momento histórico de la ciudad. Proyectado por el arquitecto chino-estadounidense I.M Pei –el mismo que diseñó la pirámide del Louvre–, abrió sus puertas a inicio de los años 80 y se convirtió en el mayor edificio de usos mixtos de la época al reunir un centro comercial, cines, oficinas, un club nocturno, estacionamiento subterráneo y un hotel en sus plantas más altas.

El Sofitel Melbourne on Collins, en pleno corazón del distrito financiero, ocupa los 15 pisos superiores del rascacielos y manteniéndose fiel a su origen, es una celebración de la cultura local con un toque del art-de-vivre francés. Basta mirar por sus ventanas para, con las vistas del río Yarra y de la bahía de Port Phillip darse cuenta de que ocupa una de las ubicaciones más privilegiadas de la ciudad. De hecho, durante los días del Australian Open, no hay una mejor alternativa para los fanáticos del tenis.

En sus 363 habitaciones y suites, los huéspedes pueden refugiarse para descansar y relajarse, en preparación para explorar todos los atractivos de la ciudad. Un día perfecto puede comenzar desayunando en el restaurante No. 35 –con algunas de las mejores perspectivas de los distintos barrios de Melbourne y una propuesta de comida moderna– antes de salir a hacer compras en las boutiques de lujo que están distribuidas a lo largo de la calle Collins a medida que uno se acerca al riverwalk.

Otra de sus grandes ventajas es que se encuentra circunscrito a un perímetro de la ciudad en la cual el uso de los tranvías es gratuito para cualquier persona, sea local o visitante.

Las distintas categorías de habitaciones atienden las necesidades de distintos tipos de viajeros, desde aquellos que llegan por negocios hasta aquellas familias que han elegido el destino para pasar sus vacaciones. Y es que a sus alrededores hay atractivos para todos los gustos: teatros y restaurantes en el barrio chino, cafeterías y panaderías de especialidad, bares reconocidos internacionalmente, museos y monumentos históricos o las calles del bohemio barrio de Fitzroy.

Por las tardes, The Atrium on 35 Bar invita a detenerse en su barra para ordenar un cocktail o una copa de champaña alejados del bullicio de la calle para recargar baterías e iniciar la exploración nocturna de la ciudad, sea admirando el skyline o dejándose llevar por el sexto sentido para descubrir esas joyas ocultas que solo brillan al ocultarse el sol.

Otro de los espacios más exclusivos del hotel es el Club Sofitel, un lounge en el cual se puede ordenar una selección de alimentos y bebidas cuidadosamente curadas como parte de una experiencia que se reserva a los miembros de uno de los programas más buscados por los admiradores de esta marca hotelera.

Y es así como, en una capital famosa por el tenis, la cultura del café y su escena artística y creativa, uno de los hoteles más admirados por sus altos estándares de servicio, comodidad y gastronomía lleva el sello francés de Sofitel.

