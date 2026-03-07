El hotel perfecto para descubrir Melbourne

En sus 363 habitaciones y suites, los huéspedes pueden refugiarse para descansar y relajarse, en preparación para explorar todos los atractivos de la ciudad. Un día perfecto puede comenzar desayunando en el restaurante No. 35 –con algunas de las mejores perspectivas de los distintos barrios de Melbourne y una propuesta de comida moderna– antes de salir a hacer compras en las boutiques de lujo que están distribuidas a lo largo de la calle Collins a medida que uno se acerca al riverwalk.

Otra de sus grandes ventajas es que se encuentra circunscrito a un perímetro de la ciudad en la cual el uso de los tranvías es gratuito para cualquier persona, sea local o visitante.

Las distintas categorías de habitaciones atienden las necesidades de distintos tipos de viajeros, desde aquellos que llegan por negocios hasta aquellas familias que han elegido el destino para pasar sus vacaciones. Y es que a sus alrededores hay atractivos para todos los gustos: teatros y restaurantes en el barrio chino, cafeterías y panaderías de especialidad, bares reconocidos internacionalmente, museos y monumentos históricos o las calles del bohemio barrio de Fitzroy.