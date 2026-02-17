Tequila Patrón, una de las marcas más reconocidas internacionalmente que destaca en el tequila ultra-premium, celebra un nuevo capítulo en su historia con una nueva identidad visual en su icónica botella. Se trata de la primera evolución desde su lanzamiento en 1989 donde convergen la tradición e innovación para ofrecer nuevas maneras de celebrar.
Tequila Patrón redefine su imagen y renueva su icónica botella
Fiel a su espíritu, el rediseño refleja la visión de la marca sobre la celebración contemporánea, en la que queda claro que celebrar no requiere motivos extraordinarios sino una actitud.
Respecto al líquido, este permanece intacto así como su tradicional silueta, solo que ahora está reinterpretadla con gran sofisticación. De hecho, este nuevo diseño se integra al portafolio principal de Silver y Reposado.
Diseño de la botella
La nueva botella está inspirada en la corteza y la piña del agave. Su diseño, con un patrón de vidrio en relieve evoca una joya tallada y rinde homenaje a la artesanía y al cuidado meticuloso de cada proceso.
En el caso de la icónica abejita de la marca ahora adquiere un protagonismo renovado y simboliza la armonía entre ingredientes naturales, herencia ancestral y enfoque artesanal.
La cinta original fue sustituida por un cintillo de cuello fijo con delicados motivos de filigrana, evocando el lujo mexicano y los elementos arquitectónicos de su destilería con sede en Jalisco.
Esta transformación va más allá de lo estético, pues el rediseño también refleja una visión responsable hacia el futuro. Debido a una optimización en materiales, el nuevo formato reduce el peso de las botellas que resulta a una menor huella de carbono.