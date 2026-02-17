Tequila Patrón redefine su imagen y renueva su icónica botella

Fiel a su espíritu, el rediseño refleja la visión de la marca sobre la celebración contemporánea, en la que queda claro que celebrar no requiere motivos extraordinarios sino una actitud.

Respecto al líquido, este permanece intacto así como su tradicional silueta, solo que ahora está reinterpretadla con gran sofisticación. De hecho, este nuevo diseño se integra al portafolio principal de Silver y Reposado.

Diseño de la botella

La nueva botella está inspirada en la corteza y la piña del agave. Su diseño, con un patrón de vidrio en relieve evoca una joya tallada y rinde homenaje a la artesanía y al cuidado meticuloso de cada proceso.