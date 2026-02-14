San Valentín en la ciudad: qué hacer en CDMX este 14 de febrero

Restaurante Marea

La cocina de la chef Lula Martín del Campo es siempre una experiencia que celebra la gastronomía mexicana y en Marea se reúnen el mar, el maíz y el mezcal. Los productos son frescos, de gran calidad y, evidentemente, con la ejecución impecable de una de las mejores cocineras del país.

— Dirección: Sinaloa 248, Roma

Parrilla Paraíso

Parrilla Paraíso (Foto: Cortesía)

El sur de la ciudad tiene grandes opciones culinarias. Este asador uruguayo, con un ambiente acogedor y relajado, preparó un menú especial con platillos creados exclusivamente para esta temporada.

— Dirección: Santa Úrsula 34, Sta. Úrsula Tixtla, Tlalpan

Cityzen Rooftop Bar

Si lo que buscan es una cena especial, con DJ set en vivo y vistas panorámicas de la ciudad, el piso 38 del Hotel Sofitel es la opción para disfrutar en pareja, pues Cityzen Rooftop Bar creó un menú específico para el 14 de febrero con coctelería de autor. Y si la fiesta se alarga de más, el bar también ofrece un late breakfast el 14 y 15 de febrero para una mañana sin prisas con buffet de haute croissanterie.

— Dónde: Reforma 297, Cuauhtémoc

Fin de semana en Sofitel

La experiencia Sofitel para este fin de semana es un must. (Foto: IG @sofitelmexicocity)

Una staycation romántica es un plan perfecto para hacer este 14 de febrero en CDMX. Sofitel propone una experiencia íntima en una suite con vistas preciosas de la ciudad y beneficios exclusivos, como descuento de 15% en la tarifa, upgrade y late check-out, una botella de champagne, amenidades de bienvenida, decoración con pétalos, arreglo floral de rosas y un Discovery Set de Killian París.

— Dónde: Reforma 297, Cuauhtémoc

Spa en The St. Regis Mexico City

El spa de uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad presenta Legacy of Love Ritual, un ritual de 120 minutos diseñado para compartirse, al crear un escape sensorial para armonizar cuerpo, mente y energía.

— Dónde: Reforma 439, Cuauhtémoc

Concierto de jazz

Ir a un concierto en pareja es siempre un gran plan para San Valentín, pero ir a un concierto de jazz con canciones clásicas y la característica improvisación del género, hacen que la celebración se aún más especial. El show The Jazz Room: Un viaje al corazón de Nueva Orleans está disponible los fines de semana en el Hotel Hilton Santa Fe